Палалюлька і Загубигорілка. Топ найрідкісніших українських прізвищ: чи є ваше у списку?

Українські прізвища - це не просто слова, а частина історії, культури й індивідуальності кожної родини.

Серед сотень тисяч прізвищ є й такі, які можна зустріти лише у поодиноких випадках - їх носять менш як сто людей в усій країні.

Ці рідкісні прізвища часто мають незвичне звучання та цікаве походження, що робить їх справжньою родзинкою унікального культурного ландшафту України.

Афендік - 4 носії

Базика - 4 носії

Бандера - 22 носії

Безгрішна та Безгрішний - сумарно 10 носіїв

Безмозкий - 20 носіїв

Бідось - 35 носіїв

Брехун - 73 носії

Вірвікаша - 75 носіїв

Воїн - 74 носії

Гадюка - 39 носіїв

Гірчиця - 36 носіїв

Дзеркаль - 79 носіїв

Добрийдень - 4 носії

Деньдобрий - 46 носіїв

Добривечір - 21 носій

Загубигорилка - 19 носіїв

Загубинога - 23 носії

Золотко - 50 носіїв

Листопаденко - 3 носії

Ляля - 51 носій

Недайборщ - 92 носії

Непийпиво - 79 носіїв

Обійдихата - 47 носіїв

Палюлюлька - 22 носії

Печиборщ - 77 носіїв

Пиво - 79 носіїв

Поцілунок - 17 носіїв

Рильник - 7 носіїв

Річка - 40 носіїв

Убийсобака - 28 носіїв

Ангел - 36 носіїв

Ці прізвища - приклади багатства та різноманітності української культури, а також нагадування про унікальність кожної родини.