Палалюлька и Загубигорилка. Топ самых редких украинских фамилий: есть ли ваша в списке?

Украинские фамилии - это не просто слова, а часть истории, культуры и индивидуальности каждой семьи.

Среди сотен тысяч фамилий есть и такие, которые можно встретить лишь в единичных случаях - их носят менее ста человек по всей стране.

Эти редкие фамилии часто имеют необычное звучание и интересное происхождение, что делает их настоящей изюминкой уникального культурного ландшафта Украины.

Афендік - 4 носителя

Базика - 4 носителя

Бандера - 22 носителя

Безгрішна и Безгрішний - суммарно 10 носителей

Безмозкий - 20 носителей

Бідось - 35 носителей

Брехун - 73 носителя

Вірвікаша - 75 носителей

Воїн - 74 носителя

Гадюка - 39 носителей

Гірчиця - 36 носителей

Дзеркаль - 79 носителей

Добрийдень - 4 носителя

Деньдобрий - 46 носителей

Добривечір - 21 носитель

Загубигорілка - 19 носителей

Загубинога - 23 носителя

Золотко - 50 носителей

Листопаденко - 3 носителя

Ляля - 51 носитель

Недайборщ - 92 носителя

Непийпиво - 79 носителей

Обійдихата - 47 носителей

Палюлюлька - 22 носителя

Печиборщ - 77 носителей

Пиво - 79 носителей

Поцілунок - 17 носителей

Рильник - 7 носителей

Річка - 40 носителей

Убийсобака - 28 носителей

Ангел - 36 носителей

Эти фамилии - примеры богатства и разнообразия украинской культуры, а также напоминание об уникальности каждой семьи.