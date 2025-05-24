Палалюлька и Загубигорилка. Топ самых редких украинских фамилий: есть ли ваша в списке?

В Украине есть старинные фамилии, которые носят менее 100 человек. Они считаются редкими и постепенно исчезают из употребления. Среди них есть очень странные, которые многие считают вымышленными.
Какие фамилии имеют менее ста носителей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на генеалогическое общество Рідні.
Украинские фамилии - это не просто слова, а часть истории, культуры и индивидуальности каждой семьи.
Среди сотен тысяч фамилий есть и такие, которые можно встретить лишь в единичных случаях - их носят менее ста человек по всей стране.
Эти редкие фамилии часто имеют необычное звучание и интересное происхождение, что делает их настоящей изюминкой уникального культурного ландшафта Украины.
Афендік - 4 носителя
Базика - 4 носителя
Бандера - 22 носителя
Безгрішна и Безгрішний - суммарно 10 носителей
Безмозкий - 20 носителей
Бідось - 35 носителей
Брехун - 73 носителя
Вірвікаша - 75 носителей
Воїн - 74 носителя
Гадюка - 39 носителей
Гірчиця - 36 носителей
Дзеркаль - 79 носителей
Добрийдень - 4 носителя
Деньдобрий - 46 носителей
Добривечір - 21 носитель
Загубигорілка - 19 носителей
Загубинога - 23 носителя
Золотко - 50 носителей
Листопаденко - 3 носителя
Ляля - 51 носитель
Недайборщ - 92 носителя
Непийпиво - 79 носителей
Обійдихата - 47 носителей
Палюлюлька - 22 носителя
Печиборщ - 77 носителей
Пиво - 79 носителей
Поцілунок - 17 носителей
Рильник - 7 носителей
Річка - 40 носителей
Убийсобака - 28 носителей
Ангел - 36 носителей
Эти фамилии - примеры богатства и разнообразия украинской культуры, а также напоминание об уникальности каждой семьи.
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