П'ять причин, чому огірки виросли гіркими: як це виправити

Неправильний полив

Через неправильний полив огірків, овоч виділяє надмірну кількість речовини - кукурбітацину, що надає гіркий смак.

В спекотну погоду грядки треба поливати щодня. Краще це робити рано вранці, поки не спекотно. На кожну рослину необхідно витрачати 10 л води. Якщо температура на городі сягає понад 35 градусів, то необхідно поливну норму збільшити до 15 л.

Також варто поливати лише теплою водою, приблизно 20-22 градусів. Холодна вода також може призвести до того, що потім огірки будуть гірчити.

Спека

Насправді на відміну від інших овочів пряме сонячне світло йде на шкоду. У таких умовах рослини починають також накопичувати кукурбітацин. Для огірків достатньо чотири-п'ять днів підряд пекучого сонця, щоб з'явився гіркий смак.

Густа тінь

Овочу потрібне розсіяне світло, але аж ніяк не тінь. У повній тіні він взагалі не буде плодоносити або виросте невелика кількість гірких огірків.

Погана якість ґрунту та відсутність підживлення

Часто огірки гірчать через недостатню кількість поживних речовин. Якщо підживлення є, але воно недостатнє, то огірки починають гірчити. Чим менше поживних речовин, тим гірші на смак огірки.

Несвоєчасний збір врожаю

Огірки повинні бути готові до збору через 50-70 днів після посадки. Потрібно вчасно збирати врожай, оскільки смак плоду стає гіршим, коли він виростає занадто великим.

Як прибрати гіркоту

Якщо ж вже таке сталось та врожай гіркий - панікувати не варто, ситуацію можна виправити. Замочіть гіркі плоди на 12 годин у холодній воді, таким чином кукурбітацин вимиється з огірків. Також можна все виправити швидше - просто замочіть врожай на 6 годин у злегка підсоленій воді приблизно 2 ст. л на 10 л.