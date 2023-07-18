Ці 6 видів квітів можна посадити в серпні і вони радуватимуть вас аж до заморозків
В середині літа багато наших улюблених квітів вже відцвітають. Однак сумувати не варто, адже є список рослин, які можна посадити в серпні та вони радуватимуть вас до пізньої осені.
Які квіти можна посадити у серпні - читайте в матеріалі Styler.
Бальзаміни
Як відомо, рослина досить невибаглива, добре почувається в півтіні та під деревами, крона яких пропускає хоча б трохи сонячного світла.
Це дуже гарні квіти з різним забарвленням: червоні, пурпурові, рожеві, білі, сині тощо. Чудово росте при температурі від 12 до 28 градусів. Також не любить перезволоження.
Бальзаміни (фото: flowers.ua)
Садова ромашка
Ромашка є рослиною невибагливою, тож саджати та пересаджувати її можна не лише в серпні, але і в будь-який час, коли рослина не квітне. До того ж вона невибаглива в догляді, просто її потрібно поливати в посушливу погоду.
Іпомея
Також називають ліаною. Така однорічна рослина цвіте в саду з весни до пізньої осені, так що у неї є час показати себе у всій красі. Виростає в дуже короткий термін.
Іпомея (фото: rastenievod)
Петунія
Посадіть її в перших числах серпня розсадою і ви встигнете насолодитися красою цієї рослини восени.Також не забувайте, що квітка любить вологу. Щоб вона швидше росла і процвітала, необхідне підживлення. До того ж не забудьте регулярно прибирати зів'ялі квіти.
Рудбекія
Висаджувати рудбекію варто в добре дренований грунт, на сонячному місці або в легкому затінку. За короткий термін сягає двох метрів.
Рудбекія (фото: rastenievod)
Братки
Щоб братки зацвіли до осені, їх треба садити розсадою. Вони стійкі до холодів, до того ж їх можна посадити не лише на клумбі, але і в домашніх вазонах, на балконах та у квіткових горщиках.
Раніше ми писали про те, як продовжити життя квітів у вазі.
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