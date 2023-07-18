Ці 6 видів квітів можна посадити в серпні і вони радуватимуть вас аж до заморозків

В середині літа багато наших улюблених квітів вже відцвітають. Однак сумувати не варто, адже є список рослин, які можна посадити в серпні та вони радуватимуть вас до пізньої осені.

Бальзаміни

Як відомо, рослина досить невибаглива, добре почувається в півтіні та під деревами, крона яких пропускає хоча б трохи сонячного світла.

Це дуже гарні квіти з різним забарвленням: червоні, пурпурові, рожеві, білі, сині тощо. Чудово росте при температурі від 12 до 28 градусів. Також не любить перезволоження.

Бальзаміни (фото: flowers.ua)

Садова ромашка

Ромашка є рослиною невибагливою, тож саджати та пересаджувати її можна не лише в серпні, але і в будь-який час, коли рослина не квітне. До того ж вона невибаглива в догляді, просто її потрібно поливати в посушливу погоду.

Іпомея

Також називають ліаною. Така однорічна рослина цвіте в саду з весни до пізньої осені, так що у неї є час показати себе у всій красі. Виростає в дуже короткий термін.

Іпомея (фото: rastenievod)

Петунія

Посадіть її в перших числах серпня розсадою і ви встигнете насолодитися красою цієї рослини восени.Також не забувайте, що квітка любить вологу. Щоб вона швидше росла і процвітала, необхідне підживлення. До того ж не забудьте регулярно прибирати зів'ялі квіти.

Рудбекія

Висаджувати рудбекію варто в добре дренований грунт, на сонячному місці або в легкому затінку. За короткий термін сягає двох метрів.

Рудбекія (фото: rastenievod)

Братки

Щоб братки зацвіли до осені, їх треба садити розсадою. Вони стійкі до холодів, до того ж їх можна посадити не лише на клумбі, але і в домашніх вазонах, на балконах та у квіткових горщиках.