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Пять причин, почему огурцы выросли горькими: как это исправить

Почему огурцы выросли горькими (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Огурцы могут иметь неприятный горький привкус по ряду причин. Такие овощи на грядке могут выглядеть идеальными, поэтому человек никогда не угадает, какой вкус урожая, пока не попробует.

О том, почему огурцы горчат и как это исправить - читайте в материале Styler.

Неправильный полив

Из-за неправильного полива огурцов, овощ выделяет избыточное количество вещества - кукурбитацина, который придает горький вкус.

В жаркую погоду грядки нужно поливать каждый день. Лучше это делать ранним утром, пока нежарко. На каждое растение нужно тратить 10 л воды. Если температура в огороде достигает более 35 градусов, то необходимо поливную норму увеличить до 15 л.

Также следует поливать только теплой водой, примерно 20-22 градусов. Холодная вода может привести к тому, что потом огурцы будут горчить.

Жара

В отличие от других овощей, огурцам прямой солнечный свет идет во вред. В таких условиях растения начинают также скапливать кукурбитацин. Для огурцов достаточно четыре-пять дней подряд палящего солнца, чтобы появился горький вкус.

Густая тень

Овощу нужен рассеянный свет, но никак не тень. В полной тени он вообще не будет плодоносить или вырастет небольшое количество горьких огурцов.

Плохое качество почвы и отсутствие подкормки

Часто огурцы горчат из-за недостаточного количества питательных веществ. Если подкормка есть, но она недостаточна, то огурцы начинают горчить. Чем меньше питательных веществ, тем хуже по вкусу огурцы.

Несвоевременный сбор урожая

Огурцы должны быть готовы к сбору через 50-70 дней после посадки. Нужно вовремя собирать урожай, поскольку вкус плода становится хуже, когда он вырастает слишком большим.

Как убрать горечь

Если же такое случилось и урожай горький - паниковать не стоит, ситуацию можно исправить. Замочите горькие плоды на 12 часов в холодной воде, таким образом, кукурбитацин вымывается из огурцов. Также можно все исправить быстрее - просто замочите урожай на 6 часов в слегка подсоленной воде примерно 2 ст. л на 10 л.

Раньше мы писали о том, какие цветы можно посадить в августе и они будут радовать вас до заморозков.

Читайте также, какие овощи можно посадить до августа и собирать урожай.

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