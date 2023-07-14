Зусилля не потрібні. Ці 5 овочів можна посадити до серпня та збирати врожай

До серпня залишається всього два тижні, а це означає, що садівники можуть посадити у себе багато нових культур. До того ж щоб виростити деякі овочі, майже не потрібно докладати зусиль.

Салат

Також називають латук. Час посадки залежить від того, коли садівники хочуть збирати врожай салату. Сійте на городі з березня по серпень для літнього врожаю. Забезпечте для овоча сонячне світло та ґрунт, що зберігає вологу.

Садіть кожні два тижні, щоб мати багато врожаю протягом сезону. Коли рослини салату проростуть і досягнуть приблизно 5 см у висоту, пересадіть їх, щоб вони розташувалися на відстані приблизно 15-20 см один від одного.

Це дасть рослинам достатньо місця для їхнього росту, щоб не було тісно. Регулярно поливайте рослини, зберігаючи ґрунт вологим, але не мокрим.

Цибуля ріпчаста

Щоб виростити цей овоч, зусилля майже не потрібні. Можна висаджувати насіння з березня до серпня кожні три тижні для регулярного збору врожаю, який буде до вересня/жовтня.

Посадіть насіння або розсаду в добре дренований ґрунт та під сонячними променями. Регулярно поливайте рослини та прополюйте від бур'янів.

Удобрюйте ґрунт добривом згідно з інструкцією, яка буде на упаковці. Збирайте врожай цибулі, коли вона досягне зросту від 15-20 см.

Капуста

Різновидів капусти дуже багато. Це залежить від того, для якого сезону ви вирощуєте. Є капуста зимова та літня.

Для успішного вирощування капусти рекомендується садити розсаду на відстані 45 см одна від одної та в глибину 2,5 см. Також хороший полив необхідний для хорошого врожаю капусти, який можна робити як навесні, влітку так і восени.

Шпинат

Шпинат - це рослина, яка може рости при низьких температурах, як і в напівтіні та і при сонячному світлі. Однак надмірне перебування під сонцем може нашкодити росту овоча.

Щоб посадити шпинат, посійте насіння прямо на городі або у великий вазон на балконі, розташувавши їх на відстані приблизно 10 см один від одного. Коли листя шпинату виросте досить великими, його можна буде збирати.

Капуста пак-чой