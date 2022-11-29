П'ять ознак того, що ваша психіка в небезпеці. Перевірте себе!

Ви перевтомлюєтесь та забагато працюєте

Через нестабільну фінансову та економічну ситуацію багато хто працює понаднормово або на декількох роботах відразу. Додаткові робочі години можуть значно посилити тривогу, депресію та зрештою призвести до виснаження.

Хронічна втома часто стає причиною проблем зі здоров'ям, які ведуть до значно серйозніших наслідків. Дослідження також показали, що ті, хто перевтомлюється, піддаються більшому ризику серцево-судинних захворювань.

Щоб підтримувати загальний стан здоров'я та уникнути можливого виснаження, слід обмежити робочий час приблизно до 40 годин на тиждень.

Ви їсте занадто багато нездорової їжі

Не дарма кажуть: "Ви те, що ви їсте". Здорове харчування дійсно допомагає психічному здоров'ю.

Аналіз, проведений у десяти різних країнах, показав, що дієта з високим споживанням фруктів, овочів, риби, цільного зерна, оливкової олії та нежирних молочних продуктів допомогла знизити ризик виникнення депресії.

Дослідження також показали, що люди, які харчуються шкідливою їжею, певну область мозку мають меншою. Це частина, яка пов'язана зі стресом, депресією та хворобою Альцгеймера.

Хронічна втома є першою причиною всіх психічних розладів (фото: Freepik)

Вам не вистачає білка

Ми знаємо, що білок важливий для здоров'я м’язів, але чи знаєте ви, що він також життєво важливий для здоров'я мозку?

Споживання білка пов'язане з високим рівнем дофаміну, який контролює регуляцію настрою в мозку. Деякі білкові амінокислоти не можуть вироблятися природним шляхом в організмі, тому нам потрібно доповнювати їх через їжу або вітаміни.

Ви погано спите та не висипаєтеся

Багатьом людям, які переживають сильний стрес, важко заснути або спати всю ніч, що може мати величезний вплив на психічне здоров'я.

Саме під час сну ваш мозок може повноцінно розслабитися та відпочити. Якщо цього не відбувається, він перебуває в стані постійного стресу. Гормони стресу можуть викликати підвищене збудження, порушуючи баланс між сном і безсонням.

Ви їсте недостатньо риби

Чи отримуєте ви достатньо омега-3? Ця життєво важлива поживна речовина впливає на здоров'я мозку та, як наслідок, на психічне здоров'я. Вона міститься в жирній рибі, насінні льону, волоських горіхах та оливковій олії.

Дослідження демонструють позитивний ефект використання омега-3 жирних кислот для лікування депресії та біполярного розладу.

Якщо ви не їсте жирну рибу два-три рази на тиждень або не споживаєте велику кількість рослинних джерел, можна вживати відповідні харчові добавки, попередньо проконсультувавшись із лікарем.