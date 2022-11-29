Пять признаков того, что ваша психика находится в опасности. Проверьте себя!

Вы переутомляетесь и слишком много работаете

Из-за нестабильной финансовой и экономической ситуации многие работают сверхурочно или на нескольких работах сразу. Дополнительные рабочие часы могут значительно усилить тревогу, депрессию и в конечном итоге привести к истощению.

Хроническая усталость часто становится причиной проблем со здоровьем, которые ведут к более серьезным последствиям. Исследования также показали, что переутомляющиеся подвергаются большему риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы поддерживать общее состояние здоровья и избежать возможного истощения, следует ограничить рабочее время до 40 часов в неделю.

Вы едите слишком много нездоровой пищи

Не зря говорят: "Вы то, что вы едите". Здоровое питание действительно помогает психическому здоровью.

Анализ, проведенный в десяти разных странах, показал, что диета с высоким потреблением фруктов, овощей, рыбы, цельного зерна, оливкового масла и нежирных молочных продуктов помогла снизить риск депрессии.

Исследования также показали, что люди, питающиеся вредной пищей, определенную область мозга имеют меньше. Это часть, которая связана со стрессом, депрессией и болезнью Альцгеймера.

Хроническая усталость является первой причиной всех психических расстройств (фото: Freepik)

Вам не хватает белка

Мы знаем, что белок важен для здоровья мышц, но знаете ли вы, что он также важен для здоровья мозга?

Потребление белка связано с высоким уровнем дофамина, контролирующего регуляцию настроения в мозге. Некоторые белковые аминокислоты не могут производиться естественным путем в организме, поэтому нам нужно дополнять их через пищу или витамины.

Вы плохо спите и не высыпаетесь

Многим людям, переживающим сильный стресс, тяжело уснуть или спать всю ночь, что может оказать огромное влияние на психическое здоровье.

Во время сна ваш мозг может полноценно расслабиться и отдохнуть. Если это не происходит, он находится в состоянии постоянного стресса. Гормоны стресса могут вызвать повышенное возбуждение, нарушая баланс между сном и бессонницей.

Вы едите недостаточно рыбы

Получаете ли вы достаточно омега-3? Это жизненно важное питательное вещество влияет на здоровье мозга и, как следствие, на психическое здоровье. Она содержится в жирной рыбе, семенах льна, грецких орехах и оливковом масле.

Исследования демонстрируют положительный эффект использования омега-3 жирных кислот для лечения депрессии и биполярного расстройства.

Если вы не едите жирную рыбу два-три раза в неделю или не потребляете большое количество растительных источников, можно употреблять соответствующие пищевые добавки, предварительно проконсультировавшись с врачом.