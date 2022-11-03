Що таке ПТСР та як впоратися із цим психічним розладом

ПТСР, або посттравматичний стресовий розлад - це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події.

Styler розповідає, як впоратися із розладом і допомогти його пережити близьким людям.

Як проявляється розлад?

Симптоми ПТСР можуть відрізнятися від особи до особи. Найчастіший симптом - це замкненість у собі та небажання згадувати пережите. Серед основних ознак, які виділяють спеціалісти:

постійні думки про травматичну подію, які виникають самі по собі або навіть сняться

повна бойова готовність до будь-чого в житті, навіть якщо нічого не загрожує.

небажання говорити про подію, апатія, відсторонення, втрата інтересу тощо

панічні атаки

фізичні симптоми: головний біль, діарея, печія, судоми, біль в попереку.

втрата довіри до знайомих людей

проблеми в житті

поява алко-, нарко- або тютюнозалежності

проблеми в стосунках із людьми

виникнення суїцидальних думок

Директорка Центру психічного здоров'я й реабілітації МОЗ України Ксенія Восніцина каже, що жити з ПТСР доволі складно, адже ніколи не знаєш, в який момент проявляться симптоми. Зазвичай процес появи запускають тригери: внутрішні та зовнішні чинники.

Внутрішні тригери - це те, що ми відчуваємо всередині: думки, емоції та тілесні відчуття. Вони завжди схожі на ті, що були в момент травматичного досвіду.

Зовнішні тригери - це ситуації, люди або місця, які нагадують про травматичну подію, до прикладу, певні слова, звуки, локації тощо.

Людину з ПТСР легко може стривожити буденна ситуація (фото: Freepik)

Як допомогти людині з ПТСР?

Насамперед не створюйте ситуацій-тригерів і ставтеся до людини з максимальним розумінням і толерантністю. Ні в якому разі не просіть розповісти про травматичний досвід, якщо вона цього не хоче.

Не намагайтеся також знецінювати або героїзувати пережитий досвід. Натомість краще:

подбайте про базові потреби людини

допоможіть знайти контакти спеціалістів, організацій та груп підтримки

якщо людина наважиться говорити, дайте можливість поговорити стільки разів, скільки їй потрібно

робіть разом звичайні рутинні справи

говоріть про майбутнє та будуйте спільні плани

уникайте наркотиків, алкоголю та куріння вдома та у вашому оточенні

не залишайте її на самоті, якщо стан людини важкий

Чи можна вилікувати ПТСР?

Так, посттравматичний стресовий розлад піддається лікуванню, тому в разі появи перших симптомів варто відразу звертатися до сімейного лікаря, психіатра та фахівця із психічного здоров'я.