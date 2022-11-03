Що таке ПТСР та як впоратися із цим психічним розладом
ПТСР, або посттравматичний стресовий розлад - це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події.
Найчастіше ПТСР розвивається у ветеранів війни, цивільних із зони бойових дій, жертв будь-якого насильства, полонених і жертв катування.
Styler розповідає, як впоратися із розладом і допомогти його пережити близьким людям.
Як проявляється розлад?
Симптоми ПТСР можуть відрізнятися від особи до особи. Найчастіший симптом - це замкненість у собі та небажання згадувати пережите. Серед основних ознак, які виділяють спеціалісти:
- постійні думки про травматичну подію, які виникають самі по собі або навіть сняться
- повна бойова готовність до будь-чого в житті, навіть якщо нічого не загрожує.
- небажання говорити про подію, апатія, відсторонення, втрата інтересу тощо
- панічні атаки
- фізичні симптоми: головний біль, діарея, печія, судоми, біль в попереку.
- втрата довіри до знайомих людей
- проблеми в житті
- поява алко-, нарко- або тютюнозалежності
- проблеми в стосунках із людьми
- виникнення суїцидальних думок
Директорка Центру психічного здоров'я й реабілітації МОЗ України Ксенія Восніцина каже, що жити з ПТСР доволі складно, адже ніколи не знаєш, в який момент проявляться симптоми. Зазвичай процес появи запускають тригери: внутрішні та зовнішні чинники.
Внутрішні тригери - це те, що ми відчуваємо всередині: думки, емоції та тілесні відчуття. Вони завжди схожі на ті, що були в момент травматичного досвіду.
Зовнішні тригери - це ситуації, люди або місця, які нагадують про травматичну подію, до прикладу, певні слова, звуки, локації тощо.
Людину з ПТСР легко може стривожити буденна ситуація (фото: Freepik)
Як допомогти людині з ПТСР?
Насамперед не створюйте ситуацій-тригерів і ставтеся до людини з максимальним розумінням і толерантністю. Ні в якому разі не просіть розповісти про травматичний досвід, якщо вона цього не хоче.
Не намагайтеся також знецінювати або героїзувати пережитий досвід. Натомість краще:
- подбайте про базові потреби людини
- допоможіть знайти контакти спеціалістів, організацій та груп підтримки
- якщо людина наважиться говорити, дайте можливість поговорити стільки разів, скільки їй потрібно
- робіть разом звичайні рутинні справи
- говоріть про майбутнє та будуйте спільні плани
- уникайте наркотиків, алкоголю та куріння вдома та у вашому оточенні
- не залишайте її на самоті, якщо стан людини важкий
Чи можна вилікувати ПТСР?
Так, посттравматичний стресовий розлад піддається лікуванню, тому в разі появи перших симптомів варто відразу звертатися до сімейного лікаря, психіатра та фахівця із психічного здоров'я.
Лікування може бути медикаментозне або психотерапевтичне.
Фото: facebook.com/moz.ukr