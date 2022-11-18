Як швидко розпізнати маніпулятора: 5 гучних сигналів, що варто припинити спілкування негайно

Розпізнати маніпулятора буває складно і часто люди звертають увагу на те, що говорить інша людина. Але насправді потрібно прислухатися до себе та вчасно розпізнати сигнали, які говорять про маніпулятора.

Які 5 ознак повідомлять вам, що ви маєте справу з маніпулятором – читайте у матеріалі нижче.

Ви відчуваєте провину

Вина – одна з головних ознак того, що вами намагаються маніпулювати. Ви нічого не зробили або зробили щось, що вважали за правильне, але після розмови раптово почали відчувати провину - поруч маніпулятор.

Якщо під час спілкування ви відчуваєте, що вам тиснуть на жалість чи провокують на загострення почуття провини через будь-яку життєву помилку, то це вказує на те, що вами намагаються маніпулювати.

Вам намагаються втертися у довіру

Маніпулятори зазвичай дуже вправні в тому, як викликати довіру і змусити вас розповідати те, чого ви навіть не збиралися.

Якщо малознайома людина з самого початку спілкування намагається робити вам добро - це добре, але якщо вона починає перегинати ціпок і занадто нав'язливо пропонує допомогу, намагається догодити вам у всьому - це можна розцінювати, як спробу втертися в довіру.

Звертайте увагу в такій ситуації на історії цієї людини про себе. Токсичні люди можуть розповідати історії з життя про те, які вони гарні, сміливі, добрі та шляхетні. І це ніхто не цінує.

Провокація

Один з улюблених методів маніпулятора. Вони часто бажають вивести свою жертву з рівноваги, тому що в такому стані людина не може контролювати себе, свої дії та свої думки.

Коли жертва позбавлена концентрації, їй можна нав'язати практично що завгодно. Якщо вас провокують на негатив без особливої причини, то будьте гранично обережні з цією людиною.

Втома

Після спілкування з якоюсь людиною, ви почуваєтеся так, ніби вагон розвантажили. Біоенергетики називають маніпуляторів вампірами - вони витягують з нас сили.

Якщо ви після спілкування відчуваєте брак енергії та сил, втому, апатію та внутрішню порожнечу, то не сумнівайтеся – поряд маніпулятор. Але не поспішайте робити висновок лише з однієї зустрічі.

Погане передчуття

Навіть за слабко розвиненої інтуїції та відсутності дару передбачити майбутнє, погані люди відчуваються за кілометр. Якщо вас під час спілкування відвідує якась незрозуміла тривога чи необґрунтований страх, то можете бути впевнені в тому, що ви або абсолютно несумісні, або спілкуєтеся з агресивною та небезпечною людиною.