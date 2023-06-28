Ожиріння, біль і смерть. Чому йодид калію не можна приймати для профілактики

Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається напруженою й українці мають певні переживання, що російські війська можуть влаштувати там теракт. А це може спричинити радіаційну небезпеку на великій території України. Єдиним препаратом, який може захистити організм від радіації, є йодид калію. Цей препарат потрібно приймати виключно після розпорядження лікарів, бо навіть у профілактичних дозах він може зашкодити здоров'ю.
Які наслідки для здоров'я може мати прийом йодиду калію без призначення лікаря, для Styler розповів сімейний лікар "ОН Клінік Черкаси" Максим Петруша.
Йодид калію – це сіль, яка може захистити щитовидну залозу від радіоактивного йоду, запобігши його поглинанню.
Однак приймати йодид калію з профілактичною метою небезпечно для здоров'я. Приймати йодид калію можна лише в тому випадку, якщо державні чи місцеві органи охорони здоров'я радять це зробити.
Також можуть виникнути нудота і блювання, діарея, біль у животі. У деяких людей можуть виникати алергічні реакції на йодид калію.
Серйозні алергічні реакції можуть включати почервоніння шкіри, свербіж, набряк обличчя або горла, складнощі з диханням і анафілактичний шок.
Приймання великої кількості йодиду калію може призвести до передозування йоду в організмі. Це може спричинити гіпертиреоз – стан, при якому щитоподібна залоза виробляє занадто багато гормонів, що може призвести до таких симптомів, як нервовість, розлади сну, прискорений пульс, збільшення ваги, тремор і тиреотоксикоз.
Окрім цього, приймання йодиду калію без необхідності може спричинити дисфункцію щитоподібної залози. Це може призвести до збільшення або зменшення розмірів щитоподібної залози та порушення її функцій.
Нагадаємо, раніше ми писали, що обов'язково потрібно знати про йодид калію.
А також ми давали список продуктів, які треба запасти за випадок теракту на АЕС.