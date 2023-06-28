Ожиріння, біль і смерть. Чому йодид калію не можна приймати для профілактики

Для чого потрібен йодид калію

Йодид калію – це сіль, яка може захистити щитовидну залозу від радіоактивного йоду, запобігши його поглинанню.

Однак приймати йодид калію з профілактичною метою небезпечно для здоров'я. Приймати йодид калію можна лише в тому випадку, якщо державні чи місцеві органи охорони здоров'я радять це зробити.

Які можуть бути побічні ефекти від прийому йодид калію

біль у суглобах

набряк рук, обличчя, ніг, губ, язика та горла

збільшення лімфатичних вузлів

печіння у роті чи горлі

сильний головний біль

підвищене слиновиділення

аритмія (порушення серцевого ритму)

металічний присмак у роті

оніміння, поколювання або слабкість у кінцівках

болючість зубів та ясен

виразки на шкірі

незвичайна втома

Також можуть виникнути нудота і блювання, діарея, біль у животі. У деяких людей можуть виникати алергічні реакції на йодид калію.

Серйозні алергічні реакції можуть включати почервоніння шкіри, свербіж, набряк обличчя або горла, складнощі з диханням і анафілактичний шок.

Чим небезпечно передозування йоду в організмі

Приймання великої кількості йодиду калію може призвести до передозування йоду в організмі. Це може спричинити гіпертиреоз – стан, при якому щитоподібна залоза виробляє занадто багато гормонів, що може призвести до таких симптомів, як нервовість, розлади сну, прискорений пульс, збільшення ваги, тремор і тиреотоксикоз.

Окрім цього, приймання йодиду калію без необхідності може спричинити дисфункцію щитоподібної залози. Це може призвести до збільшення або зменшення розмірів щитоподібної залози та порушення її функцій.