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Ці продукти повинні бути вдома на випадок аварії на АЕС: що треба купити

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Вівторок 27 червня 2023 12:22
Ці продукти повинні бути вдома на випадок аварії на АЕС: що треба купити Список продуктів на випадок вибуху на АЕС (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ситуація на Запорізькій АЕС зараз напружена та ризик теракту залишається високим. Отже, потрібно заздалегідь підготуватися до будь-якого варіанту подій і запастися необхідними речами. При радіаційній небезпеці використовувати будь-яку їжу, яка знаходилася на городах та садах, була відкрита – використовувати не можна.

Які запаси варто підготувати на випадок вибуху на ЗАЕС, розповіли в Dovidka.

Які продукти будуть безпечними

У разі вибуху на ЗАЕС та загрозі радіації безпечною буде та їжа, яка не контактувала з радіоактивними речовинами. Це їжа в герметичних контейнерах – банках, пляшках, коробках. Також безпечними будуть продукти, які знаходились у холодильнику чи морозильній камері.

Збирати та вживати продукти зі свого городу, саду й або ту, що знаходилася на вулиці, в будинку при відкритих вікнах, без кришок - їсти буде не можна.

Які продукти потрібно купити

  • Сублімовані продукти (каші, супи, вермішель)
  • Розчинні напої в герметичних упаковках - кава, чай, сухе молоко
  • Консерви м'ясні, рибні, овочеві
  • Хлібці та печиво в упаковках, енергетичні батончики
  • Горішки в пачці чи банках
  • Шоколад
  • Сухофрукти
  • Каші швидкого приготування без окропу (гречка, перловка, кускус, вівсянка, кіноа, манка)

Також варто зробити запас сірників, свічок – на випадок відключення електрики. Обов'язково потрібно зробити запас води у пляшках – по 3 л на особу на добу для пиття та приготування їжі, а також 10-12 літрів для гігієнічних потреб.

Зробіть запас вологих серветок в упаковках і купіть корм для тварин - в герметичних пакетах. Всі банки, коробки та прилади для їжі необхідно ретельно протирати перед використанням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у яких випадках потрібно пити йодид калію та чому не варто приймати його для профілактики.

Також ми давали чіткий алгоритм дій у разі аварії на ЗАЕС.

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Запорізька АЕС запас продуктів