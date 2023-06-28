Ожирение, боль и смерть. Почему йодид калия нельзя принимать для профилактики

Для чего нужен йодид калия

Йодид калия – это соль, которая может защитить щитовидную железу от радиоактивного йода, предотвратив его поглощение.

Однако принимать йодид калия в профилактических целях опасно для здоровья. Принимать йодид калия можно только в том случае, если государственные или местные органы здравоохранения рекомендуют это сделать.

Какие могут быть побочные эффекты от приема йодида калия

боль в суставах

отек рук, лица, ног, губ, языка и горла

увеличение лимфатических узлов

жжение во рту или горле

сильная головная боль

повышенное слюноотделение

аритмия (нарушение сердечного ритма)

металлический привкус во рту

онемение, покалывание или слабость в конечностях

болезненность зубов и десен

язвы на коже

необычная усталость

Также могут возникнуть тошнота и рвота, диарея, боли в животе. У некоторых людей могут возникать аллергические реакции на йодид калия.

Серьезные аллергические реакции могут включать в себя покраснение кожи, зуд, отек лица или горла, сложности с дыханием и анафилактический шок.

Чем опасна передозировка йода в организме

Прием большого количества йодида калия может привести к передозировке йода в организме. Это может вызвать гипертиреоз – состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов, что может привести к таким симптомам, как нервозность, расстройства сна, учащенный пульс, увеличение веса, тремор и тиреотоксикоз.

Кроме этого, прием йодида калия без необходимости может вызвать дисфункцию щитовидной железы. Это может привести к увеличению или уменьшению размеров щитовидной железы и нарушению ее функций.