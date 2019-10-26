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Каким будет курс доллара в 2020 году: все варианты

STYLERЖизнь    26.10.2019 - 20:14
Каким будет курс доллара в 2020 году: все варианты
Курс доллара в Украине (иллюстративное фото)

Прогнозы экспертов существенно разнятся

Курс доллара в 2020 году в Украине может существенно вырасти. Однако может и пойти на спад. Так, один из аналитиков отмечает, что прогноз на следующий год в значительной степени зависит от развития ситуации в мировой экономике. Подробнее - в материале Styler.

"Благоприятный сценарий будет реализован, если мировая экономика продолжит постепенное ускорение, а показатели роста ВВП Украины будут соответствовать ожиданиям МВФ - выше 3%. В этом случае доллар-гривна продолжит курсировать в диапазоне 25-28", - прокомментировал специалист.

Каким будет курс доллара в 2020 году: все вариантыКурс доллара в Украине (иллюстративное фото)

Однако в случае эскалации торговых войн и неконтролируемого распространения их последствий на мировые рынки доллар-гривна может не только пересечь отметку 30, но и закончить год вблизи 35.

Кабинет министров Украины в свою очередь ожидает, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар. Как отметил премьер-министр Гончарук, такой прогноз курса содержится в "Сценарии 1" макропрогноза Министерства экономики и будет заложен в проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению.

При этом в оптимистическом сценарии Минэкономики заложен курс 24,8 грн/доллар, рассказал Гончарук. "Чем экономика быстрее будет расти, тем гривна будет больше укрепляться", - рассказал он.

Банкир и финансист Станислав Лисянский рассказал, что в соответствии с прогнозами Нацбанка и Минфина, девальвация ниже 28 грн за 1 доллар в 2020 году не ожидается.

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