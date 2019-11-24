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Що очікувати українцям від долара: експерти здивували прогнозом

STYLERЖиття    24.11.2019 - 17:55
Що очікувати українцям від долара: експерти здивували прогнозом
Курс долара в Україні (ілюстративне фото)

Аналітики стверджують, що гривня закінчує тиждень на позитиві

Аналітики стверджують, що тенденції щодо курсу долара досить сприятливі. Гривня закінчує тиждень на позитиві і за останній тиждень змогла досягти своїх максимумів за останні кілька років. Про це інформує аналітик Максим Пархоменко, передає "КП в Україні".

"В даний момент гривня закриває тиждень на позначці 24.18 гривень за долар. Зміцнення гривні до таких значень стало можливим за рахунок останніх аукціонів Мінфіну, які сформували попит на національну валюту", - прокоментував ситуацію експерт.

А ось попит на долар на ринку просів. Пов'язано це з тим, що раніше основний попит на валюту формувався за рахунок Нафтогазу, а зараз за рахунок виходу на ринки капіталу компанія не потребує доларової ліквідності. Ці фактори не дають можливості гривні знижуватися.

А от у парі з євро гривня показує нейтральну динаміку. Зростання гривні було нівельовано за рахунок зростання європейської валюти на міжнародних ринках.

Що очікувати українцям від долара: експерти здивували прогнозомКурс долара в Україні (ілюстративне фото)

"Зараз ринок завмер в очікуванні рішення за програмою співпраці з МВФ. У разі позитивного рішення, ми можемо очікувати продовження вихідного тренда по гривні, і долар може опуститися нижче 24 грн", - підсумував Максим Пархоменко.

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