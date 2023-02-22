Ой, я слова забула. "Врятована з Маріуполя" дівчинка зганьбилася на шабаші в Лужниках (відео)

Під час виступу ведучі концерту покликали дівчинку на ім'я Аня Науменко, яку назвали жителькою Маріуполя.

За сценарієм дівчинка почала розповідати про "доблєстнаго расіяніна", який "врятував" її з сестрою, та ще "сотні тисяч дітей" із міста, яке Росармія рівняла із землею під час штурмів.

Озвучуючи оду військовому РФ із позивним "Ангел", дівчинка раптом почала запинатися, а потім і зовсім зізналася в мікрофон, що забула текст.

"Ой, я слова забула..." - промовила вона, прилюдно зізнавшись про підготовлений задум сценаристів-пропагандистів.

Ведучі в цей незручний момент ніби ненароком стали ще голосніше розмовляти та нагадали забудькуватій Анечці, що треба говорити і робити. Також вони підказали підлітку, що треба підійти до свого "рятівника" з обіймами.

Виглядало таке ганебне дійство ось так:

Відео: у Москві на шабаші з нагоди річниці повномасштабного вторгнення в Україну зганьбилася "дівчинка з Маріуполя"