RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ой, я слова забыла. "Спасенная из Мариуполя" девочка раскрыла правду о шабаше в Лужниках (видео)

Коллаж РБК-Украина: в Москве на пропагандистском концерте в честь войны опозорилась девочка из Мариуполя
Автор: Владимир Костырин

В столице РФ Москве устроили масштабный концерт-митинге в "Лужниках" по случаю празднования годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Однако на шабаше похищенная интервентами девочка якобы из Мариуполя случайно подпортила заготовленный пропагандистами сценарий.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире, и "досадный момент" попал на видео.

Как опозорилась девочка, расхваливая своих похитителей - читайте и смотрите в материале ниже.

Во время выступления ведущие концерта позвали девочку по имени Аня Науменко, которую назвали жительницей Мариуполя.

По сценарию девочка принялась рассказывать о "доблестном россиянине", который "спас" ее с сестрой, и еще "сотни тысяч детей" из города, который Росармия равняла с землей во время своих штурмов.

Озвучивая оду военному РФ "дяде Юре" с позывным "Ангел", девочка вдруг стала запинаться, а затем и вовсе призналась в микрофон, что подзабыла текст.

"Ой, я слова забыла..." - проговорила она, привселюдно признавшись о подготовленной задумке сценаристов-пропагандистов.

Ведущие в этот неловкий момент как бы невзначай стали еще громче разговаривать и напомнили подзабывшей Анечке, что надо говорить и делать. Также они подсказали подростку, что ей следует подойти к своему "спасителю" с объятиями.

Выглядело такое позорное действо вот так:

Видео: в Москве на шабаше по случаю годовщины полномасштабного вторжения в Украину опозорилась "девочка из Мариуполя"

Напомним, оккупанты с первого дня вторжения незаконно вывозят украинских детей на территорию РФ. Больше всего они были вывезены с оккупированных территорий Луганска, Донецка, Херсонской иЗапорожской областей и Крыма.

Ранее сообщалось, что на выступлении российского диктатора Владимира Путина в Москве звучала украинская похоронная песня, но в переработанном виде.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольМосквадіти