Ой, я слова забыла. "Спасенная из Мариуполя" девочка раскрыла правду о шабаше в Лужниках (видео)

Во время выступления ведущие концерта позвали девочку по имени Аня Науменко, которую назвали жительницей Мариуполя.

По сценарию девочка принялась рассказывать о "доблестном россиянине", который "спас" ее с сестрой, и еще "сотни тысяч детей" из города, который Росармия равняла с землей во время своих штурмов.

Озвучивая оду военному РФ "дяде Юре" с позывным "Ангел", девочка вдруг стала запинаться, а затем и вовсе призналась в микрофон, что подзабыла текст.

"Ой, я слова забыла..." - проговорила она, привселюдно признавшись о подготовленной задумке сценаристов-пропагандистов.

Ведущие в этот неловкий момент как бы невзначай стали еще громче разговаривать и напомнили подзабывшей Анечке, что надо говорить и делать. Также они подсказали подростку, что ей следует подойти к своему "спасителю" с объятиями.

Выглядело такое позорное действо вот так:

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