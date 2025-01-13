Овочі, фрукти і не тільки. Названо продукти для зміцнення судин

Існують продукти харчування які зміцнюють судини, покращують їх еластичність і допомагають запобігти захворюванням серцево-судинної системи.
Яку саме їжу треба включати в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Юрія Попка у Facebook.
До цієї категорії входять овочі, зелень, ягоди та фрукти. Особливу увагу варто приділити темно-зеленим овочам, болгарському перцю, петрушці, кропу, базиліку, а також ягодам і фруктам.
Наприклад:
Вітамін С та біофлавоноїди допомагають укріплювати стінки судин, роблячи їх більш еластичними.
Цибуля, часник, імбир, куркума та хрін - ці продукти не тільки укріплюють судини, а й допомагають очищати їх від холестеринових бляшок.
Омега-3 допомагають відновлювати клітинні мембрани та епітеліальний шар судин, що є важливим для їх здоров’я.
Гранат - чудовий продукт для підтримки здоров’я судин, але краще обирати сам плід, а не сік. Вживати його варто в міру, адже він містить багато природного цукру. Альтернативою може бути екстракт граната у вигляді добавки.
До речі, ми писали, що розвіяно найбільший міф про квашені продукти та соління, у який всі вірять.
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