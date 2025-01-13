Овочі, фрукти і не тільки. Названо продукти для зміцнення судин

Продукти для укріплення судин

До цієї категорії входять овочі, зелень, ягоди та фрукти. Особливу увагу варто приділити темно-зеленим овочам, болгарському перцю, петрушці, кропу, базиліку, а також ягодам і фруктам.

Наприклад:

Ківі - містить добову норму вітаміну С. Особливо рекомендується сорт GOLD, жовтого кольору та без ворсинок.

містить добову норму вітаміну С. Особливо рекомендується сорт GOLD, жовтого кольору та без ворсинок. Квашена капуста - доступний і багатий джерело вітаміну С. В 200–300 г продукту міститься добова норма цього вітаміну. Але гіпертонікам слід бути обережними через високий вміст солі.

- доступний і багатий джерело вітаміну С. В 200–300 г продукту міститься добова норма цього вітаміну. Але гіпертонікам слід бути обережними через високий вміст солі. Шипшина - рекордсмен за вмістом вітаміну С. Її можна заварювати як чай, використовуючи сушені ягоди, або придбати готовий продукт в аптеці.

Вітамін С та біофлавоноїди допомагають укріплювати стінки судин, роблячи їх більш еластичними.

Продукти для очищення судин

Цибуля, часник, імбир, куркума та хрін - ці продукти не тільки укріплюють судини, а й допомагають очищати їх від холестеринових бляшок.

Вони багаті фітонцидами, які мають антибактеріальні властивості, та біофлавоноїдами, які підтримують еластичність капілярів.

Для тих, хто не любить сирий часник чи цибулю, існують добавки – наприклад, концентрований часник у капсулах.

Омега-3 жири для здоров’я судин

Омега-3 допомагають відновлювати клітинні мембрани та епітеліальний шар судин, що є важливим для їх здоров’я.

Джерела Омега-3: морська риба (скумбрія, оселедець), морепродукти, печінка тріски, насіння чіа, морські водорості.

Достатньо вживати жирну рибу 2 рази на тиждень, щоб отримати добову норму Омега-3.

Добавки Омега-3 не завжди є якісними і гірше засвоюються, тому краще отримувати ці жири з продуктів харчування.

Гранат - чудовий продукт для зміцнення судин

Гранат - чудовий продукт для підтримки здоров’я судин, але краще обирати сам плід, а не сік. Вживати його варто в міру, адже він містить багато природного цукру. Альтернативою може бути екстракт граната у вигляді добавки.

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