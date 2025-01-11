Розвіяно найбільший міф про квашені продукти та соління, у який всі вірять

Виявляється, мариновані та кисломолочні продукти не такі чудові, як ми всі думаємо. Відомий дієтолог попереджає, що їм прийнято приписувати властивості, яких вони не мають.

Який головний міф про квашені продукти існує, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Onet.

Головний міф про квашені продукти

Лікар-дієтолог Ганна Столінська стверджує, що "пробіотична їжа - це міф".

За її словами, кефір, йогурт, квашена капуста та огірки - це зовсім не пробіотики.

"Ці продукти виробляються шляхом молочнокислого бродіння, тому містять молочнокислі бактерії. Але ми не знаємо, скільки їх у них. Крім того, у нас є соляна кислота в нашому шлунку, і ми не знаємо, скільки цих корисних бактерій досягає кишечника", - каже вона.

"Більшість повідомлень на упаковках і в ЗМІ вказують, і це загальновизнано, що мариновані та кисломолочні продукти мають пробіотичний ефект. Натуральні пробіотики. Нісенітниця", - вважаєексперт.

Ганна стверджує, що вони не замінять пробіотики, які мають мікрокапсули. Тому капсульні препарати є найкращими.

Чи означає це, що немає сенсу їсти квашену капусту чи йогурт? Нічого подібного.

"Соління корисні тому, що це просто овочі, і використання цукру, що міститься в них для бродіння, знижує їх калорійність. Вони багаті на вітаміни та мінерали. Кисломолочні продукти також набагато корисніші для здоров’я, ніж інші молочні продукти. Варто того, їсти їх, але не думати про пробіотики", - радить лікар Ганна Столінська.