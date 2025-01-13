Овощи, фрукты и не только. Названы продукты для укрепления сосудов

Существуют продукты питания которые укрепляют сосуды, улучшают их эластичность и помогают предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы.
Какую именно еду надо включать в рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Юрия Попка в Facebook.
В эту категорию входят овощи, зелень, ягоды и фрукты. Особое внимание стоит уделить темно-зеленым овощам, болгарскому перцу, петрушке, укропу, базилику, а также ягодам и фруктам.
Например:
Витамин С и биофлавоноиды помогают укреплять стенки сосудов, делая их более эластичными.
Лук, чеснок, имбирь, куркума и хрен - эти продукты не только укрепляют сосуды, но и помогают очищать их от холестериновых бляшек.
Омега-3 помогают восстанавливать клеточные мембраны и эпителиальный слой сосудов, что важно для их здоровья.
Гранат - отличный продукт для поддержания здоровья сосудов, но лучше выбирать сам плод, а не сок. Употреблять его стоит в меру, ведь он содержит много природного сахара. Альтернативой может быть экстракт граната в виде добавки.
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