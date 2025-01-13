Овочі, фрукти і не тільки. Названо продукти для зміцнення судин
Існують продукти харчування які зміцнюють судини, покращують їх еластичність і допомагають запобігти захворюванням серцево-судинної системи.
Яку саме їжу треба включати в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Юрія Попка у Facebook.
Продукти для укріплення судин
До цієї категорії входять овочі, зелень, ягоди та фрукти. Особливу увагу варто приділити темно-зеленим овочам, болгарському перцю, петрушці, кропу, базиліку, а також ягодам і фруктам.
Наприклад:
- Ківі - містить добову норму вітаміну С. Особливо рекомендується сорт GOLD, жовтого кольору та без ворсинок.
- Квашена капуста - доступний і багатий джерело вітаміну С. В 200–300 г продукту міститься добова норма цього вітаміну. Але гіпертонікам слід бути обережними через високий вміст солі.
- Шипшина - рекордсмен за вмістом вітаміну С. Її можна заварювати як чай, використовуючи сушені ягоди, або придбати готовий продукт в аптеці.
Вітамін С та біофлавоноїди допомагають укріплювати стінки судин, роблячи їх більш еластичними.
Продукти для очищення судин
Цибуля, часник, імбир, куркума та хрін - ці продукти не тільки укріплюють судини, а й допомагають очищати їх від холестеринових бляшок.
- Вони багаті фітонцидами, які мають антибактеріальні властивості, та біофлавоноїдами, які підтримують еластичність капілярів.
- Для тих, хто не любить сирий часник чи цибулю, існують добавки – наприклад, концентрований часник у капсулах.
Омега-3 жири для здоров’я судин
Омега-3 допомагають відновлювати клітинні мембрани та епітеліальний шар судин, що є важливим для їх здоров’я.
- Джерела Омега-3: морська риба (скумбрія, оселедець), морепродукти, печінка тріски, насіння чіа, морські водорості.
- Достатньо вживати жирну рибу 2 рази на тиждень, щоб отримати добову норму Омега-3.
- Добавки Омега-3 не завжди є якісними і гірше засвоюються, тому краще отримувати ці жири з продуктів харчування.
Гранат - чудовий продукт для зміцнення судин
Гранат - чудовий продукт для підтримки здоров’я судин, але краще обирати сам плід, а не сік. Вживати його варто в міру, адже він містить багато природного цукру. Альтернативою може бути екстракт граната у вигляді добавки.
Корисні поради від нутриціолога
- Зміна раціону харчування може допомогти мінімізувати негативний вплив неправильного харчування на судини.
- Ліки, зокрема статини, які знижують рівень холестерину, мають побічні ефекти - виснажують організм на коензим Q10, важливий для енергії клітин. Проконсультуйтеся з лікарем щодо можливих альтернатив і підтримки організму за допомогою харчування.
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