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Овочі, фрукти і не тільки. Названо продукти для зміцнення судин

Понеділок 13 січня 2025 09:33
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Овочі, фрукти і не тільки. Названо продукти для зміцнення судин Фото: Які продукти треба їсти для зміцнення судин (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Юрій Попко

Існують продукти харчування які зміцнюють судини, покращують їх еластичність і допомагають запобігти захворюванням серцево-судинної системи.

Яку саме їжу треба включати в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Юрія Попка у Facebook.

Продукти для укріплення судин

До цієї категорії входять овочі, зелень, ягоди та фрукти. Особливу увагу варто приділити темно-зеленим овочам, болгарському перцю, петрушці, кропу, базиліку, а також ягодам і фруктам.

Наприклад:

  • Ківі - містить добову норму вітаміну С. Особливо рекомендується сорт GOLD, жовтого кольору та без ворсинок.
  • Квашена капуста - доступний і багатий джерело вітаміну С. В 200–300 г продукту міститься добова норма цього вітаміну. Але гіпертонікам слід бути обережними через високий вміст солі.
  • Шипшина - рекордсмен за вмістом вітаміну С. Її можна заварювати як чай, використовуючи сушені ягоди, або придбати готовий продукт в аптеці.

Вітамін С та біофлавоноїди допомагають укріплювати стінки судин, роблячи їх більш еластичними.

Продукти для очищення судин

Цибуля, часник, імбир, куркума та хрін - ці продукти не тільки укріплюють судини, а й допомагають очищати їх від холестеринових бляшок.

  • Вони багаті фітонцидами, які мають антибактеріальні властивості, та біофлавоноїдами, які підтримують еластичність капілярів.
  • Для тих, хто не любить сирий часник чи цибулю, існують добавки – наприклад, концентрований часник у капсулах.

Омега-3 жири для здоров’я судин

Омега-3 допомагають відновлювати клітинні мембрани та епітеліальний шар судин, що є важливим для їх здоров’я.

  • Джерела Омега-3: морська риба (скумбрія, оселедець), морепродукти, печінка тріски, насіння чіа, морські водорості.
  • Достатньо вживати жирну рибу 2 рази на тиждень, щоб отримати добову норму Омега-3.
  • Добавки Омега-3 не завжди є якісними і гірше засвоюються, тому краще отримувати ці жири з продуктів харчування.

Гранат - чудовий продукт для зміцнення судин

Гранат - чудовий продукт для підтримки здоров’я судин, але краще обирати сам плід, а не сік. Вживати його варто в міру, адже він містить багато природного цукру. Альтернативою може бути екстракт граната у вигляді добавки.

Корисні поради від нутриціолога

  • Зміна раціону харчування може допомогти мінімізувати негативний вплив неправильного харчування на судини.
  • Ліки, зокрема статини, які знижують рівень холестерину, мають побічні ефекти - виснажують організм на коензим Q10, важливий для енергії клітин. Проконсультуйтеся з лікарем щодо можливих альтернатив і підтримки організму за допомогою харчування.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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