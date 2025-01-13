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Овощи, фрукты и не только. Названы продукты для укрепления сосудов

Понедельник 13 января 2025 09:33
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Овощи, фрукты и не только. Названы продукты для укрепления сосудов Фото: Какие продукты надо есть для укрепления сосудов (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Юрий Попко

Существуют продукты питания которые укрепляют сосуды, улучшают их эластичность и помогают предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы.

Какую именно еду надо включать в рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Юрия Попка в Facebook.

Продукты для укрепления сосудов

В эту категорию входят овощи, зелень, ягоды и фрукты. Особое внимание стоит уделить темно-зеленым овощам, болгарскому перцу, петрушке, укропу, базилику, а также ягодам и фруктам.

Например:

  • Киви - содержит суточную норму витамина С. Особенно рекомендуется сорт GOLD, желтого цвета и без ворсинок.
  • Квашеная капуста - доступный и богатый источник витамина С. В 200-300 г продукта содержится суточная норма этого витамина. Но гипертоникам следует быть осторожными из-за высокого содержания соли.
  • Шиповник - рекордсмен по содержанию витамина С. Его можно заваривать как чай, используя сушеные ягоды, или приобрести готовый продукт в аптеке.

Витамин С и биофлавоноиды помогают укреплять стенки сосудов, делая их более эластичными.

Продукты для очищения сосудов

Лук, чеснок, имбирь, куркума и хрен - эти продукты не только укрепляют сосуды, но и помогают очищать их от холестериновых бляшек.

  • Они богаты фитонцидами, которые обладают антибактериальными свойствами, и биофлавоноидами, которые поддерживают эластичность капилляров.
  • Для тех, кто не любит сырой чеснок или лук, существуют добавки - например, концентрированный чеснок в капсулах.

Омега-3 жиры для здоровья сосудов

Омега-3 помогают восстанавливать клеточные мембраны и эпителиальный слой сосудов, что важно для их здоровья.

  • Источники Омега-3: морская рыба (скумбрия, сельдь), морепродукты, печень трески, семена чиа, морские водоросли.
  • Достаточно употреблять жирную рыбу 2 раза в неделю, чтобы получить суточную норму Омега-3.
  • Добавки Омега-3 не всегда являются качественными и хуже усваиваются, поэтому лучше получать эти жиры из продуктов питания.

Гранат - отличный продукт для укрепления сосудов

Гранат - отличный продукт для поддержания здоровья сосудов, но лучше выбирать сам плод, а не сок. Употреблять его стоит в меру, ведь он содержит много природного сахара. Альтернативой может быть экстракт граната в виде добавки.

Полезные советы от нутрициолога

  • Изменение рациона питания может помочь минимизировать негативное влияние неправильного питания на сосуды.
  • Лекарства, в частности статины, которые снижают уровень холестерина, имеют побочные эффекты - истощают организм на коэнзим Q10, важный для энергии клеток. Проконсультируйтесь с врачом относительно возможных альтернатив и поддержки организма с помощью питания.

Кстати, мы писали, что развеян самый большой миф о квашеных продуктах и солениях, в который все верят.

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