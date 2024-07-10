Овочеве рагу з фрикадельками і горошком: простий рецепт ситної вечері

Що потрібно для овочевого рагу з фрикадельками

Для того, щоб приготувати цю ситну вечерю, потрібні такі інгредієнти:

фарш - 500 г;

вода - 1,2 л;

олія - 30 мл;

картопля - 600 г;

цибуля - 200 г;

морква - 250 г;

болгарський перець - 200 г;

консервований (або заморожений) горошок - 200 г;

томатна паста - 2 ст. л.;

часник - 3-4 зубчики;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

паприка - до смаку.

Як готувати рагу з горошком та фрикадельками

Щоб готувати рагу швидше, найкраще спочатку підготувати овочі. Цибулю очистьте та наріжте її на великі кубики.

Часник після очищення можна подрібнити або розчавити. Моркву помийте, почистьте, та наріжте на пів кружальця, не надто тонкі.

Перець потрібно помити, видалити в нього плодоніжку та насіння, і нарізати на кубики, такого ж розміру, як і цибулю.

Картоплю помийте, почистьте і наріжте на великі кубики. З консервованого горошку злийте рідину. Якщо використовуєте заморожений горошок, переконайтеся, що його не потрібно розморожувати до приготування.

Для фрикадельок можна обрати будь-який фарш - як магазинний, так і приготувавши його самостійно. Цибулю до фаршу додавати не треба, вона буде окремим інгредієнтом.

Додайте до фаршу сіль, перець і паприку до свого смаку, ретельно перемішайте. Після цього виліпіть фрикадельки невеликого розміру - як волоський горіх. Щоб фарш ліпився краще і не липнув до рук, долоні можна змочити водою.

У велику каструлю з товстими стінками вилийте олію. Коли вона розігріється, викладіть фрикадельки. Обсмажте їх по три хвилини з кожного боку.

Після цього на фрикадельки висипте цибулю, додайте часник та моркву. Смажте інгредієнти протягом 5-6 хвилин, ретельно перемішуючи.

Потім додайте картоплю та нарізаний болгарський перець, всипте горошок. Додайте до майбутнього рагу томатну пасту, а також сіль, перець та спеції до свого смаку.

Залийте інгредієнти водою та доведіть страву до кипіння. Після цього накрийте каструлю кришкою і готуйте ще протягом 30-35 хвилин. За цей час фрикадельки мають протушкуватися, а овочі - стати м'якими.