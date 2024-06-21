Гаспачо зі стручковою квасолею та огірком: вишуканий рецепт холодного овочевого супу
Гаспачо - рятівний у літню спеку холодний суп іспанської кухні. Основа цієї страви - протерті помідори, а різноманітність смаку створюють додаткові інгредієнти, як-от мариноване насіння коріандру, огірок, спеції та темпура - обсмажена в клярі квасоля.
Про те, як приготувати холодний томатний суп з огірком, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Good Food.
Що потрібно для гаспачо з квасолею та огірком
Для того, щоб приготувати цей прохолодний суп, потрібні такі інгредієнти:
- питна вода (холодна) - 200 мл;
- білий винний оцет - 25 мл;
- хересний оцет - 1,5-2 ст. л.;
- яйце - 1 шт.;
- помідори - 1 кг;
- огірок - 200 г;
- каперси - 2 ч. л.;
- червоний перець чилі - 1 шт.;
- олія - 150 мл;
- стручкова квасоля (або спаржа) - 100 г;
- борошно - 90 г;
- насіння кмину - 1/2 ч. л.;
- цукрова пудра - 1 ст. л.;
- насіння коріандру - 2 ч. л.;
- сіль - 2-3 ч. л.;
- часник - 2 зубчики.
Як готувати гаспачо з огірком та квасолею
Щоб приготувати мариноване насіння коріандру, влийте білий оцет у невелику каструлю з цукровою пудрою, влийте 1 ч. л. хересного оцту і 25 мл води. Доведіть до кипіння, всипте насіння коріандру, вимкніть вогонь і залиште настоюватися.
Помийте огірок та зніміть з нього шкірку - це прибере неприємну гіркоту. Для полегшення подальшого перемелювання, можна нарізати огірок на менші частини.
Часник очистьте і розріжте на декілька невеликих частин. Помийте перець чилі, та видаліть з нього насіння.
Щоб почистити помідори, помийте їх і злегка надріжте хрестиком у верхній частині кожного, покладіть у глибоку миску і залийте окропом. Зачекайте приблизно 1 хвилину, потім злийте воду і зніміть з помідорів шкірку.
Розріжте кожен помідор на четвертинки і ножем вишкребіть насіння. Не викидайте одразу видалене - просійте насіння, а сік використайте для наступного кроку.
Помідори з їхнім соком, огірок, каперси, часник, перець чилі та сіль, подрібніть і перемішайте до однорідної суміші в кухонному комбайні. Перелийте рідину в миску і поставте в холодильник на декілька годин, потім додайте 2 ст. л. олії і перемішайте.
Додайте 1 ст. л. хересного оцту і спробуйте майже готовий суп на смак. Якщо потрібно краще розкрити смак, додайте ще, проте не більше 1 ст. л. Розлийте по тарілках і поставте суп в холодильник, поки будете готувати темпуру з квасолі.
Для цього помийте квасолю, видаліть квасолинки, розрізавши стручок вздовж. Потім наріжте стручки на менші частини. Замість стручкової квасолі також можна використати спаржу.
Щоб приготувати кляр, насипте в миску борошно, додайте дрібку солі та насіння кмину - і перемішайте. Попередньо збийте яйце, а потім додайте його до борошна. Влийте до кляру воду та акуратно перемішайте суміш.
Розігрійте пательню з олією, перевірте температуру, опустивши в масло трохи тіста - воно повинно мати бульбашки і спливати догори. Якщо ж воно одразу підрум'янюється, зменште вогонь.
Занурте квасолю в кляр і обсмажте порціями. Коли квасоля стане хрусткою, золотистою і тільки-но почне підрум'янюватися, витягніть її з олії шумівкою.
Викладіть квасолю на паперовий рушник, щоб прибрати жир, приправте спеціями до свого смаку. Покладіть в кожну тарілку з супом трохи хрусткої квасолі та притрусіть страву відцідженим маринованим насінням коріандру.
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