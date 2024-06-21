Гаспачо зі стручковою квасолею та огірком: вишуканий рецепт холодного овочевого супу

Гаспачо - рятівний у літню спеку холодний суп іспанської кухні. Основа цієї страви - протерті помідори, а різноманітність смаку створюють додаткові інгредієнти, як-от мариноване насіння коріандру, огірок, спеції та темпура - обсмажена в клярі квасоля.

Про те, як приготувати холодний томатний суп з огірком, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Good Food .

Що потрібно для гаспачо з квасолею та огірком

Для того, щоб приготувати цей прохолодний суп, потрібні такі інгредієнти:

питна вода (холодна) - 200 мл;

білий винний оцет - 25 мл;

хересний оцет - 1,5-2 ст. л.;

яйце - 1 шт.;

помідори - 1 кг;

огірок - 200 г;

каперси - 2 ч. л.;

червоний перець чилі - 1 шт.;

олія - 150 мл;

стручкова квасоля (або спаржа) - 100 г;

борошно - 90 г;

насіння кмину - 1/2 ч. л.;

цукрова пудра - 1 ст. л.;

насіння коріандру - 2 ч. л.;

сіль - 2-3 ч. л.;

часник - 2 зубчики.

Як готувати гаспачо з огірком та квасолею

Щоб приготувати мариноване насіння коріандру, влийте білий оцет у невелику каструлю з цукровою пудрою, влийте 1 ч. л. хересного оцту і 25 мл води. Доведіть до кипіння, всипте насіння коріандру, вимкніть вогонь і залиште настоюватися.

Помийте огірок та зніміть з нього шкірку - це прибере неприємну гіркоту. Для полегшення подальшого перемелювання, можна нарізати огірок на менші частини.

Часник очистьте і розріжте на декілька невеликих частин. Помийте перець чилі, та видаліть з нього насіння.

Щоб почистити помідори, помийте їх і злегка надріжте хрестиком у верхній частині кожного, покладіть у глибоку миску і залийте окропом. Зачекайте приблизно 1 хвилину, потім злийте воду і зніміть з помідорів шкірку.

Розріжте кожен помідор на четвертинки і ножем вишкребіть насіння. Не викидайте одразу видалене - просійте насіння, а сік використайте для наступного кроку.

Помідори з їхнім соком, огірок, каперси, часник, перець чилі та сіль, подрібніть і перемішайте до однорідної суміші в кухонному комбайні. Перелийте рідину в миску і поставте в холодильник на декілька годин, потім додайте 2 ст. л. олії і перемішайте.

Додайте 1 ст. л. хересного оцту і спробуйте майже готовий суп на смак. Якщо потрібно краще розкрити смак, додайте ще, проте не більше 1 ст. л. Розлийте по тарілках і поставте суп в холодильник, поки будете готувати темпуру з квасолі.

Для цього помийте квасолю, видаліть квасолинки, розрізавши стручок вздовж. Потім наріжте стручки на менші частини. Замість стручкової квасолі також можна використати спаржу.

Щоб приготувати кляр, насипте в миску борошно, додайте дрібку солі та насіння кмину - і перемішайте. Попередньо збийте яйце, а потім додайте його до борошна. Влийте до кляру воду та акуратно перемішайте суміш.

Розігрійте пательню з олією, перевірте температуру, опустивши в масло трохи тіста - воно повинно мати бульбашки і спливати догори. Якщо ж воно одразу підрум'янюється, зменште вогонь.

Занурте квасолю в кляр і обсмажте порціями. Коли квасоля стане хрусткою, золотистою і тільки-но почне підрум'янюватися, витягніть її з олії шумівкою.

Викладіть квасолю на паперовий рушник, щоб прибрати жир, приправте спеціями до свого смаку. Покладіть в кожну тарілку з супом трохи хрусткої квасолі та притрусіть страву відцідженим маринованим насінням коріандру.