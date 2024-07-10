Овощное рагу с фрикадельками и горошком: простой рецепт сытного ужина

Овощное рагу - прекрасное блюдо, когда хочется быстро приготовить мясо и гарнир одновременно. Кроме того, во время тушения с овощами, мясо становится более нежным и насыщается ароматами и вкусами.
О том, как готовить рагу с горошком и фрикадельками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "рецепти від mil_alexx"
Для того чтобы приготовить этот сытный ужин, нужны следующие ингредиенты:
Чтобы готовить рагу быстрее, лучше всего сначала подготовить овощи. Очистьте лук и нарежьте его на большие кубики.
Чеснок после очищения можно измельчить или раздавить. Морковь помойте, почистьте и нарежьте на полукружочки, не слишком тонкие.
Перец нужно помыть, удалить у него плодоножку и семена, и нарезать на кубики такого же размера, как и лук.
Картошку помойте, почистьте и нарежьте на большие кубики. С консервированного горошка слейте жидкость. Если вы используете замороженный горошек, убедитесь, что его не нужно размораживать до приготовления.
Для фрикаделек можно выбрать любой фарш - как магазинный, так и приготовив его самостоятельно. Лук в фарш добавлять не нужно, он будет отдельным ингредиентом.
Добавьте в фарш соль, перец и паприку по своему вкусу, тщательно перемешайте. После этого вылепите фрикадельки небольшого размера - как грецкий орех. Чтобы фарш лепился лучше и не прилип к рукам, ладони можно смочить водой.
В большую кастрюлю с толстыми стенками вылейте масло. Когда оно разогреется, выложите фрикадельки. Обжарьте их по три минуты с каждой стороны.
После этого на фрикадельки высыпьте лук, добавьте чеснок и морковь. Жарьте ингредиенты в течение 5-6 минут, тщательно перемешивая.
Затем добавьте картофель и нарезанный болгарский перец, всыпьте горошек. Добавьте в будущее рагу томатную пасту, а также соль, перец и специи по своему вкусу.
Залейте ингредиенты водой и доведите до кипения. После этого накройте кастрюлю крышкой и готовьте еще 30-35 минут. За это время фрикадельки должны протушиться, а овощи - стать мягкими.
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