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Овощное рагу с фрикадельками и горошком: простой рецепт сытного ужина

Как готовить рагу с фрикадельками (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Овощное рагу - прекрасное блюдо, когда хочется быстро приготовить мясо и гарнир одновременно. Кроме того, во время тушения с овощами, мясо становится более нежным и насыщается ароматами и вкусами.

О том, как готовить рагу с горошком и фрикадельками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "рецепти від mil_alexx"

Что нужно для овощного рагу с фрикадельками

Для того чтобы приготовить этот сытный ужин, нужны следующие ингредиенты:

  • фарш - 500 г;
  • вода - 1,2 л;
  • растительное масло - 30 мл;
  • картофель - 600 г;
  • лук - 200 г;
  • морковь - 250 г;
  • болгарский перец - 200 г;
  • консервированный (или замороженный) горошек - 200 г;
  • томатная паста - 2 ст. л.;
  • чеснок - 3-4 зубчика;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу;
  • паприка - по вкусу.

Как готовить рагу с горошком и фрикадельками

Чтобы готовить рагу быстрее, лучше всего сначала подготовить овощи. Очистьте лук и нарежьте его на большие кубики.

Чеснок после очищения можно измельчить или раздавить. Морковь помойте, почистьте и нарежьте на полукружочки, не слишком тонкие.

Перец нужно помыть, удалить у него плодоножку и семена, и нарезать на кубики такого же размера, как и лук.

Картошку помойте, почистьте и нарежьте на большие кубики. С консервированного горошка слейте жидкость. Если вы используете замороженный горошек, убедитесь, что его не нужно размораживать до приготовления.

Для фрикаделек можно выбрать любой фарш - как магазинный, так и приготовив его самостоятельно. Лук в фарш добавлять не нужно, он будет отдельным ингредиентом.

Добавьте в фарш соль, перец и паприку по своему вкусу, тщательно перемешайте. После этого вылепите фрикадельки небольшого размера - как грецкий орех. Чтобы фарш лепился лучше и не прилип к рукам, ладони можно смочить водой.

В большую кастрюлю с толстыми стенками вылейте масло. Когда оно разогреется, выложите фрикадельки. Обжарьте их по три минуты с каждой стороны.

После этого на фрикадельки высыпьте лук, добавьте чеснок и морковь. Жарьте ингредиенты в течение 5-6 минут, тщательно перемешивая.

Затем добавьте картофель и нарезанный болгарский перец, всыпьте горошек. Добавьте в будущее рагу томатную пасту, а также соль, перец и специи по своему вкусу.

Залейте ингредиенты водой и доведите до кипения. После этого накройте кастрюлю крышкой и готовьте еще 30-35 минут. За это время фрикадельки должны протушиться, а овощи - стать мягкими.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, как готовить мясо по-французски на сковороде.

К тому же писали, как готовить гаспачо с фасолью и огурцом.

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