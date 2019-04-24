Отставка Парубия: в сети ажиотаж из-за сбора подписей в Раде

Андрея Парубия могут отправить в отставку
В Верховной раде Украины начался сбор подписей за отставку главы парламента Андрея Парубия. Об этом сообщил народный депутат Валерий Писаренко на своей Facebook-странице. Пользователи сети бурно отреагировали на подобную новость.
Отметим, что Писаренко опубликовал фото постановления об отзыве Парубия с должности главы ВР. А позже стало известно, что Аппарат Верховной рады Украины выдал нардепу подписные листы для сбора подписей за отставку.
Постановление для сбора подписей Андрея Парубия (фото: facebook.com/valeriypysarenko)
В сети возможная отставка спикера Верховной Рады вызвала огромный резонанс. Пользователи оставляют множество комментариев под новостью.
Напомним, что 14 апреля 2016 года Верховная рада Украины избрала Парубия своим спикером. Соответствующее решение поддержали 284 парламентария при минимально необходимых 226.
Также мы писали о том, что Святослав Вакарчук высказался о своих политических амбициях.