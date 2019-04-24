Вакарчук сделал важное заявление о политических планах

Святослав Вакарчук дал ответ на интересующий многих вопрос
Святослав Вакарчук ответил на слухи, которые активно ходят в последнее время. Музыкант заявил, что не пойдет в Верховную Раду под первым номером в списке партии БПП на следующих выборах. Об этом лидер "Океана Ельзи" написал на своей Facebook-странице.
Музыкант, который недавно сделал громкое заявление о своем будущем концерте, ответил на интересующий многих вопрос, который ему задала журналистка Кристина Бердинских в Twitter.
"Это правда, что вы можете стать первым номером в обновленном списке БПП, как об этом пишут в Facebook?" - спросила журналистка.
На что Святослав Вакарчук ответил, что, как правило, слухи не комментирует. Но если его прямо об этом спросили, он отвечает: "Нет, это неправда!"
Вакарчук высказался о походе на выборы в Раду (скрин: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)
Пользователи сети поддержали музыканта в том, что он не хочет снова идти в политику. Впрочем многие сожалеют, что Святослав Вакарчук хочет оставаться в стороне от политических процессов в Украине.
Напомним, Святослав Вакарчук проголосовал на втором туре выборов президента 2019 и заявил, что намерен контролировать выполнение новым главой государства своих предвыборных обещаний.
Отметим, что на выборах 21 апреля Вакарчук пришел в вышиванке, о чем говорил в своем обращении к украинцам.