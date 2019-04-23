Аппарат ВР выдал подписные листы для сбора подписей за отставку Парубия

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Для отставки Парубия необходимо собрать не менее 150 подписей нардепов

Аппарат Верховной рады Украины выдал нардепу из депутатской группы "Видрождення" Валерию Писаренко подписные листы для сбора подписей за отзыв с должности председателя парламента Андрея Парубия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВРУ.

Сообщается, что во вторник, 23 апреля, в Аппарат ВР поступил запрос от депутата Писаренко с требованием выдать подписные листы для сбора подписей народных депутатов об отзыве Парубия с должности председателя парламента, согласно ч.1 и п.2 ч.2 ст.76 регламента Рады.

"Аппарат Верховной рады Украины, выполняя нормы Регламента Верховной Рады Украины, безотлагательно подготовил и издал подписные листы народному депутату Валерию Писаренко", - сказано в сообщении.

Отметим, что для отзыва спикера Рады необходимо собрать не менее 150 подписей нардепов для рассмотрения на пленарном заседании. Решение потребует минимум 226 голосов депутатов.

Напомним, ранее Писаренко заявил, что в Верховной раде Украины начался сбор подписей за отставку Парубия.

В августе 2014 года президент Украины Петр Порошенко принял отставку Андрея Парубия с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко отмечал, что на любой должности Парубий остается в команде президента.

14 апреля 2016 года Верховная рада Украины избрала Парубия своим спикером. Соответствующее решение поддержали 284 парламентария при минимально необходимых 226. Таким образом нардепы поддержали его отзыв с должности первого вице-спикера ВР.