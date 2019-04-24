Отставка Парубия: в сети ажиотаж из-за сбора подписей в Раде

Андрей Парубий (фото: РБК-Украина)

Андрея Парубия могут отправить в отставку

В Верховной раде Украины начался сбор подписей за отставку главы парламента Андрея Парубия. Об этом сообщил народный депутат Валерий Писаренко на своей Facebook-странице. Пользователи сети бурно отреагировали на подобную новость.

Отметим, что Писаренко опубликовал фото постановления об отзыве Парубия с должности главы ВР. А позже стало известно, что Аппарат Верховной рады Украины выдал нардепу подписные листы для сбора подписей за отставку.

Постановление для сбора подписей Андрея Парубия (фото: facebook.com/valeriypysarenko)

В сети возможная отставка спикера Верховной Рады вызвала огромный резонанс. Пользователи оставляют множество комментариев под новостью.

"Распустить! И набрать 25 человек - по одному с каждой области. Дать минимальную зарплату. Снять все льготы. Слуги народа должны жить, как народ";

"Отставка всех, и выбрать честных, чтобы служба безопасности всех проверила на родственников и крышу, которая им платит";

"Снять все привелегии со всех депутатов, и минималку всем";

"Переобуваются на ходу, шапки меняют. Все надеются пролезть в парламент осенью";

"Даже если всем тем депутатам дадут минималку, и снимут все льготы, они сами все уйдут. Интересно было бы посмотреть, кто бы остался";

"Запахло жареным";

"Где нужно расписаться?"

"Начали бы с отмены неприкосновенности!"

Напомним, что 14 апреля 2016 года Верховная рада Украины избрала Парубия своим спикером. Соответствующее решение поддержали 284 парламентария при минимально необходимых 226.

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