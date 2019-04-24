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Відставка Парубія: в мережі ажіотаж через збір підписів в Раді

STYLERЖиття    24.04.2019 - 14:57
Відставка Парубія: в мережі ажіотаж через збір підписів в Раді
Андрій Парубій (фото: РБК-Україна)

Андрія Парубія можуть відправити у відставку

У Верховній раді України почався збір підписів за відставку голови парламенту Андрія Парубія. Про це повідомив народний депутат Валерій Писаренко на своїй Facebook-сторінці. Користувачі мережі бурхливо відреагували на таку новину.

Зазначимо, що Писаренко опублікував фото постанови про відкликання Парубія з посади голови ВР. А пізніше стало відомо, що Апарат Верховної ради України видав нардепу підписні листи для збору підписів за відставку.

Відставка Парубія: в мережі ажіотаж через збір підписів в Раді

Постанова для збору підписів Андрія Парубія (фото: facebook.com/valeriypysarenko)

В мережі можлива відставка спікера Верховної Ради викликала величезний резонанс. Користувачі залишають безліч коментарів під новиною.

  • "Розпустити! І набрати 25 чоловік - по одному з кожної області. Дати мінімальну зарплату. Зняти всі пільги. Слуги народу повинні жити, як народ";
  • "Відставка всіх, і обрати чесних, щоб служба безпеки всіх перевірила на родичів і дах, який їм платить";
  • "Зняти всі привілеї з усіх депутатів, і мінімалку всім";
  • "Перевзуваються на ходу, шапки змінюють. Всі сподіваються пролізти в парламент восени";
  • "Навіть якщо всім тим депутатам дадуть мінімалку, і знімуть всі пільги, вони самі всі підуть. Цікаво було б подивитися, хто б залишився";
  • "Запахло смаженим";
  • "Де треба розписатися?"
  • "Почали б зі скасування недоторканності!"

Нагадаємо, що 14 квітня 2016 року Верховна рада України обрала Парубія своїм спікером. Відповідне рішення підтримали 284 парламентарія при мінімально необхідних 226.

Також ми писали про те, що Святослав Вакарчук висловився про свої політичні амбіції.

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