Відставка Парубія: в мережі ажіотаж через збір підписів в Раді

Андрій Парубій (фото: РБК-Україна)

Андрія Парубія можуть відправити у відставку

У Верховній раді України почався збір підписів за відставку голови парламенту Андрія Парубія. Про це повідомив народний депутат Валерій Писаренко на своїй Facebook-сторінці. Користувачі мережі бурхливо відреагували на таку новину.

Зазначимо, що Писаренко опублікував фото постанови про відкликання Парубія з посади голови ВР. А пізніше стало відомо, що Апарат Верховної ради України видав нардепу підписні листи для збору підписів за відставку.

Постанова для збору підписів Андрія Парубія (фото: facebook.com/valeriypysarenko)

В мережі можлива відставка спікера Верховної Ради викликала величезний резонанс. Користувачі залишають безліч коментарів під новиною.

"Розпустити! І набрати 25 чоловік - по одному з кожної області. Дати мінімальну зарплату. Зняти всі пільги. Слуги народу повинні жити, як народ";

"Відставка всіх, і обрати чесних, щоб служба безпеки всіх перевірила на родичів і дах, який їм платить";

"Зняти всі привілеї з усіх депутатів, і мінімалку всім";

"Перевзуваються на ходу, шапки змінюють. Всі сподіваються пролізти в парламент восени";

"Навіть якщо всім тим депутатам дадуть мінімалку, і знімуть всі пільги, вони самі всі підуть. Цікаво було б подивитися, хто б залишився";

"Запахло смаженим";

"Де треба розписатися?"

"Почали б зі скасування недоторканності!"

Нагадаємо, що 14 квітня 2016 року Верховна рада України обрала Парубія своїм спікером. Відповідне рішення підтримали 284 парламентарія при мінімально необхідних 226.

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