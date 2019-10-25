Отсеют более половины: что ждет украинцев от субсидий по-новому

Субсидии в Украине (коллаж РБК-Украина)

Эксперты дали оценку новым правилам назначения субсидии

В Украине обновили правила назначения субсидии, и теперь на помощь на оплату за коммунальные услуги смогут претендовать больше граждан, однако "проходной барьер" по уровню дохода претендентов увеличили на 5% - с 15% до 20%. Как рассказали в Министерстве соцполитики, соответствующий пункт постановления вступает в силу с 1 мая 2020 года.

Как заверяют чиновники, изменение процента будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами, так как их размер субсидии уменьшится.

Субсидию в Укране будут назначать по новым правилам (Фото: РБК-Украина)

В Минсоцполитики объяснили, что было упрощено оформление субсидий для детских домов семейного типа (более 120 "квадратов" для квартир и 200 "квадратов" для домов), сельских пенсионеров (супругам старше 60 лет и проживающим совместно, но имеющим регистрацию по разным адресам, при рассмотрении запроса на получение субсидии не будут учитывать доходы того , кто не числится по адресу домохозяйства) и военнослужащих (можно не предоставлять справку об оплате Единого социального взноса). Также разрешили давать госпомощь на оплату ЖКХ тем селянам, которые купили автоприцеп более 5 лет назад.

По мнению экспертов, ужесточение нормы для получения субсидий приведет к увеличению долгов по оплате коммуналки, а количество субсидиантов станет меньше. Об этом передает "Сегодня".

Как отметил старший консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий, в отношение детских домов несправедливость была устранена. Так, они часто имеют площадь 300-400 квадратных метров, ведь кроме жилых помещений есть и кухни с прачечными, комнаты для игр и спора.

Субсидии в Украине (фото: facebook.com/dnrlive)

При этом логику назначения субсидии только сельским пенсионерам, а не всем пенсионерам, которые проживают совместно, но зарегистрированы по разным адресам, эксперту понять сложно.

По его мнению, таким людям можно было бы удвоить нормы, на которые назначается субсидия, вместо не учета их доходов при оформлении помощи. Также Левицкий увидел возможность для злоупотреблений, ведь у не зарегистрированного по адресу супруга доходы могут быть значительными и на самом деле не позволят получать субсидию.

Экономист Александр Охрименко раскритиковал увеличение "ценза" доходов для претендентов на субсидию. Он считает, что нужно уменьшить число претендентов на получение госпомощи.

По его словам, при перерасчете в 2020 году субсидии по-новому отсеется более половины тех, кто их сейчас получает, то есть до 2 миллионов семей.

Субсидию в Укране будут назначать по новым правилам (Фото: УНИАН)

"В деньгах экономия не будет вдвое меньше, так как большинство таких семей получают госпомощь в размере 50-100 гривен, но за счет значительного количества субсидиантов государство сэкономит в следующем году до 15 миллиардов гривен (30% от выделенных средств)", - сказал экономист.

При этом по мнению эксперта по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрея Никончука, субсидий в 2020 году лишатся не более 15% нынешних получателей. Он видит угрозу увеличения долгов по коммуналке за счет неплатежей этих получателей.