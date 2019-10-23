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Минсоцполитики разъяснило повышение платы за ЖКУ получателями субсидий

Новости » Экономика    23.10.2019 - 13:09
Минсоцполитики разъяснило повышение платы за ЖКУ получателями субсидий
Фото: субсидия (РБК-Украина)

Полученные средства пойдут на расширение помощи малообеспеченным семьям

Министерство социальной политики политики выпустило разъяснение относительно постановления Кабинета министров от 20 октября, которым норма оплаты получателями субсидий за коммунальные услуги увеличивается с 15% до 20%. Разъяснение размещено на сайте министерства.

Как отметили в Минсоцполитики, соответствующий пункт постановления вступает в силу с 1 мая 2020 года.

"При этом изменение процента будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами, поскольку их размер субсидии уменьшится", - говорится в сообщении.

В министерстве заявляют, что высвобожденные средства будут направлены на расширение программы помощи малообеспеченным семьям, которые имеют доходы меньше прожиточного минимума.

По данным министерства в отопительном сезоне 2018-2019 годов более 40% семей платили всего до 7%, а еще 30% - 10% дохода, "то есть изменение в формуле с 15% до 20% не значит такой процент уплаты".

В Минсоцполитики сообщают, что по расчетам, средний платеж семьи, которая получает субсидию, увеличится с 9,78% (в сезоне 2018-2019 годов) от дохода до 13,5%.

Минсоцполитики разъяснило повышение платы за ЖКУ получателями субсидий

www.msp.gov.ua

Минсоцполитики добавляет также примеры расчетов субсидии.

Минсоцполитики разъяснило повышение платы за ЖКУ получателями субсидий

www.msp.gov.ua

Напомним, Кабинет министров Украины постановлением от 20 октября изменил размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае предоставления жилищной субсидии. Согласно решению правительства, базовая норма платы за услуги - 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства - повышена до 20%.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 8,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

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