Отмена коммуналки для стариков: Кабмин ответил на предложение Зеленского

В Кабмине рассказали об отмене платы за коммуналку старикам (фото: РБК-Украина)

Министр соцполитики прокомментировала инициативу Зеленского об отмене коммуналки для стариков

Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы люди старше 70 лет не платили за коммунальные услуги. На что министр социальной политики Юлия Соколовская ответила, что министерство в данное время такую инициативу не рассматривает. Об этом она рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

При этом она подчеркнула, что сейчас акцент направлен на предоставление субсидий. Она также рассказала о том, что обсуждала с Зеленским тему коммуналки, и у него есть желание сделать так, чтобы люди выходя на пенсию могли жить достойно.

В Кабмине рассказали об отмене платы за коммуналку старикам (фото: РБК-Украина)

Соколовская заявила, что идея отмены платы за коммунальные услуги появилась в процессе рассмотрения различных вариантов помощи пожилым людям. Она также заявила, что благодаря субсидиям, в среднем семьи отдают за коммунальные услуги примерно 10% своего дохода, и это не сильно большие деньги.

"Честно, это не такие большие деньги, но они стимулируют людей к экономному использованию энергоресурсов. Когда люди ничего не платят, как это было раньше, люди не экономят, потому что не чувствуют, сколько это стоит, кто за это платит", - заявила глава Минсоцполитики.

Стоит отметить, что в Украине проживает более 4,5 миллионов людей, которые старше 70 лет. Но при рассмотрении данной льготы, предлагалось отсеивать тех, кто получает пенсию, выше минимальной.

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