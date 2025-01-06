Отримала благословення Папи та фанатка футболу: що відомо про нову найстаршу жінку у світі

Напередодні нового року з життя пішла японка 116-річна Томіко Ітоока , найстарша жителька Японії та жінка, яка мала офіційно підтверджений статус найстаршої у світі. І тепер найстаршою жінкою у світі стала 116-річна монахиня Інах Канабарро Лукас.

Що відомо про нову найстаршу жінку у світі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

Інах Канабарро Лукас народилася 8 червня 1908 року в Сан-Франциско-де-Ассіс у Ріо-Гранді-ду-Сул в Бразилії, у багатодітній сім'ї. У червні жінці виповниться 117 років.

В дитинстві Інах була настільки худенькою ті слабкою, що в її родині не були впевнені, що вона доживе до свого повноліття. Її віддали вчитися у школу-інтернат Санта-Тереза де Хесус в Сантана-ду-Лівраменто, а згодом вона переїхала до Монтевідео в Уругваї.

У 1930 році жінка повернулася до Бразилії, де стала вчителем португальскої мови та математики в школі в Тіжуці, в Ріо-де-Жанейро. 27 липня 1934 року Інах прийняла обітницю, щоб стати черницею. Однак викладацьку роботу вона не полишила і за своє життя побувала у багатьох країнах та містах.

"Я молода, красива та дружелюбна - усі дуже хороші та позитивні якості, які є й у вас", - сказала вона своїм гостям на честь її 115-річчя в будинку престарілих в Порту-Алегрі, на півдні Бразилії.

Сестра Канабарро (фото: LongeviQuest )

На свій день народження сестра Канабарро розповідала анекдоти, читала молитву "Радуйся, Маріє" і показувала мініатюрні картини польових квітів, які створила власними руками.

На 110 день народження Інах особисто привітав Папа Франциск і жінка отримала апостольське благословення. Своїм секретом довголіття вона вважає саме католицьке віросповідання та служіння церкві.

А ще довгожителька - дуже велика футбольна фанатка. Її улюблений клуб - "Інтер", і спортсмени відповідають сестрі Канабарро взаємністю. Вони щороку відзначають її день народження святковим тортом та шариками в клубних червоно-білих кольорах.

Найстаріша жінка у світі (фото: LongeviQuest )

116-річна сестра Канабарро займає 20 місце в рейтингу найстаріших людей за всю історію, де на першому місці лишається француженка Жанна Кальман, яка дожила до 122 років та померла в 1997 році.

Крім того, Інах - остання людина, що народилася в 1908 році й одна з трьох людей, які народилися у період з 1900 до 1910 роки.

Сестра Канабарро - друга найстаріша монахиня зі всіх, які були коли-небудь задокументовані. Першою стала Люсіль Рендон, відома також як сестра Андре - вона дожила до 118 років.