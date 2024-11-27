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Ніколи не здогадаєтесь. 104-річна жінка назвала неочікуваний секрет свого довголіття

Середа 27 листопада 2024 10:55
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Ніколи не здогадаєтесь. 104-річна жінка назвала неочікуваний секрет свого довголіття 104-річна жінка розповіла про свій секрет довголіття (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Рос Осборн нещодавно виповнилося 104 роки. У своєму віці жінка почувається щасливою та впевненою. Як думаєте, в чому секрет її довголіття?

В чому полягає секрет довгого життя Рос Осборн, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Wales Online.

Що відомо про довгожительку

Рос Осборн народилася 30 жовтня 1920 року в Саут-Шилдсі. Вона працювала на місцевій бісквітній фабриці, перш ніж перейти на тютюнову фабрику. Під час Другої світової війни вона переїхала до Манчестера, а потім повернулася на північ, щоб працювати в компанії з доставки та в універмазі.

Протягом цього часу Рос вийшла заміж за кохання всього свого життя, Едвіна, у 1943 році, і у них народився син Норман. Рос також має двох онуків, одного правнука і одну правнучку.

В чому секрет довгого та щасливого життя 104-річної жінки

Рос Осборн пов'язує своє довге життя з переглядом улюбленої програми по телевізору.

Прабабуся, яка народилася у Джорді, любить дивитися популярну програму Saturday Night Takeaway та рідко пропускає новий випуск. Вона дивиться телешоу з самого початку дотепер.

Тепер вона любить дивитися "Британія має талант". Рос відсвяткувала свій 104-й день народження в оточенні друзів і родини в Sheraton Court Care Home HC-One у Хартлпулі, графство Дарем.

Коли її запитали, у чому її секрет довгого життя, вона відповіла: "Багато відпочивайте і дивіться улюблену телепередачу".

За словами довгожительки, їй подобається жити в очікуванні нового випуску телешоу.

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