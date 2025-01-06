Получила благословение Папы и фанатка футбола: что известно о новой старейшей женщине в мире

Накануне нового года из жизни ушла японка 116-летняя Томико Итоока , старейшая жительница Японии и женщина, которая имела официально подтвержденный статус старейшей в мире. И теперь старейшей женщиной в мире стала 116-летняя монахиня Инах Канабарро Лукас.

Что известно о новой самой старой женщине в мире, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

Инах Канабарро Лукас родилась 8 июня 1908 года в Сан-Франциско-де-Ассис в Рио-Гранди-ду-Сул в Бразилии, в многодетной семье. В июне женщине исполнится 117 лет.

В детстве Инах была настолько худенькой и слабой, что в ее семье не были уверены, что она доживет до своего совершеннолетия. Ее отдали учиться в школу-интернат Санта-Тереза де Хесус в Сантана-ду-Ливраменто, а впоследствии она переехала в Монтевидео в Уругвае.

В 1930 году женщина вернулась в Бразилию, где стала учителем португальского языка и математики в школе в Тижуке, в Рио-де-Жанейро. 27 июля 1934 года Инах приняла обет, чтобы стать монахиней. Однако преподавательскую работу она не оставила и за свою жизнь побывала во многих странах и городах.

"Я молодая, красивая и дружелюбная - все очень хорошие и положительные качества, которые есть и у вас", - сказала она своим гостям в честь ее 115-летия в доме престарелых в Порту-Алегри, на юге Бразилии.

Сестра Канабарро (фото: LongeviQuest )

На свой день рождения сестра Канабарро рассказывала анекдоты, читала молитву "Радуйся, Мария" и показывала миниатюрные картины полевых цветов, которые создала собственными руками.

На 110 день рождения Инах лично поздравил Папа Франциск и женщина получила апостольское благословение. Своим секретом долголетия она считает именно католическое вероисповедание и служение церкви.

А еще долгожительница - очень большая футбольная фанатка. Ее любимый клуб - "Интер", и спортсмены отвечают сестре Канабарро взаимностью. Они ежегодно отмечают ее день рождения праздничным тортом и шариками в клубных красно-белых цветах.

Самая старая женщина в мире (фото: LongeviQuest )

116-летняя сестра Канабарро занимает 20 место в рейтинге старейших людей за всю историю, где на первом месте остается француженка Жанна Кальман, которая дожила до 122 лет и умерла в 1997 году.

Кроме того, Инах - последний человек, родившийся в 1908 году и один из трех людей, родившихся в период с 1900 по 1910 годы.

Сестра Канабарро - вторая старейшая монахиня из всех, которые были когда-либо задокументированы. Первой стала Люсиль Рендон, известная также как сестра Андре - она дожила до 118 лет.