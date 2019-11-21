Отработали кошелек: в Киеве орудуют наглые дети-воры (видео)

В Киеве промышляют дети-воры (фото из открытых источников)

В центре Киева подростки пытались вытащить у женщины кошелек

В сети появилось видео, на котором, как утверждает автор, дети совершают кражу и делят награбленное в подворотне Киева. Ролик опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook. Авторы поста утверждают, что преступление малолетние совершили на Андреевском спуске.

"Отработали" кошелек, зашли во двор, поделили "добычу" и пошли дальше "работать". Детки. Киев, Андреевский спуск", - написали под видео.

В Киеве орудуют дети-воры (Киев Оперативный)

Немного позже на странице появилось еще одно видео с этими детьми, но уже на улице Большой Васильковской.

"Еще немного о детках-ворах. Пытались вытащить мобильный телефон у женщины, но она вовремя увидела. Кстати, это именно они изображены в этом видео", - написали под роликом.

Дети пытались вытащить кошелек у женщины (Киев Оперативный)

Ролики вызвали бурное обсуждение у украинцев в комментариях к видео.

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Женщина как -то странно отреагировала. Забрала телефон у них и пошла дальше. Надо было под белы рученьки и в полицию и родителям звонить.

В 90 роки мода була на знімання значків з автівок. То коли одного спіймав власник, то пальці поламав. Мабуть в такій ситуації теж варто з такого починати...

Интересно, что напишут защитнички с Андреевского, которым бревно в глаз попало и они там фантики и конфеты увидели.

Скриншот комментариев (Facebook)