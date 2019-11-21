ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відпрацювали гаманець: у Києві орудують нахабні діти-злодії (відео)

STYLERЖиття    21.11.2019 - 22:18
Відпрацювали гаманець: у Києві орудують нахабні діти-злодії (відео)
У Києві промишляють діти-злодії (фото з відкритих джерел)

У центрі Києва підлітки намагалися витягнути у жінки гаманець

У мережі з'явилося відео, на якому, як стверджує автор, діти скоюють крадіжку і ділять награбоване в підворітті Києва. Ролик опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Автори поста стверджують, що злочин неповнолітні скоїли на Андріївському узвозі.

"Відпрацювали" гаманець, зайшли у двір, поділили "здобич" і пішли далі "працювати". Дітки. Київ, Андріївський узвіз", - написали під відео.

У Києві орудують діти-злодії (Київ Оперативний)

Трохи пізніше на сторінці з'явилося ще одне відео з цими дітьми, але вже на вулиці Великій Васильківській.

"Ще трохи про дітей-злодіїв. Намагалися витягти мобільний телефон у жінки, але вона вчасно побачила. До речі, це саме вони зображені в цьому відео", - написали під роликом.

Діти намагалися витягнути гаманець у жінки (Київ Оперативний)

Ролики викликали бурхливе обговорення в українців у коментарях до відео.

  • Постійно біля Цирку, на переході до Сільпо, ошиваються... В 99% випадків постраждалі заяву писати не хочуть...
  • Жінка якось дивно відреагувала. Забрала телефон у них і пішла далі. Треба було під білі рученьки і в поліцію і дзвонити батькам.
  • В 90 роки мода була на знімання значків з автівок. То коли одного спіймав власник, то поламав пальці. Мабуть в такій ситуації теж варто з такого починати...
  • Цікаво, що напишуть захиснички з Андріївського, яким колода в око потрапила, і вони там фантики і цукерки побачили.

Відпрацювали гаманець: у Києві орудують нахабні діти-злодії (відео)Скріншот коментарів (Facebook)

Кишенькові жриці: у мережу потрапило фото небезпечних злодійок в Києві На акціях в Києві чергують 1,3 тис. нацгвардійців
Новини України Київзлодій
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся