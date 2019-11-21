Відпрацювали гаманець: у Києві орудують нахабні діти-злодії (відео)

У Києві промишляють діти-злодії (фото з відкритих джерел)

У центрі Києва підлітки намагалися витягнути у жінки гаманець

У мережі з'явилося відео, на якому, як стверджує автор, діти скоюють крадіжку і ділять награбоване в підворітті Києва. Ролик опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Автори поста стверджують, що злочин неповнолітні скоїли на Андріївському узвозі.

"Відпрацювали" гаманець, зайшли у двір, поділили "здобич" і пішли далі "працювати". Дітки. Київ, Андріївський узвіз", - написали під відео.

У Києві орудують діти-злодії (Київ Оперативний)

Трохи пізніше на сторінці з'явилося ще одне відео з цими дітьми, але вже на вулиці Великій Васильківській.

"Ще трохи про дітей-злодіїв. Намагалися витягти мобільний телефон у жінки, але вона вчасно побачила. До речі, це саме вони зображені в цьому відео", - написали під роликом.

Діти намагалися витягнути гаманець у жінки (Київ Оперативний)

Ролики викликали бурхливе обговорення в українців у коментарях до відео.

Постійно біля Цирку, на переході до Сільпо, ошиваються... В 99% випадків постраждалі заяву писати не хочуть...

Жінка якось дивно відреагувала. Забрала телефон у них і пішла далі. Треба було під білі рученьки і в поліцію і дзвонити батькам.

В 90 роки мода була на знімання значків з автівок. То коли одного спіймав власник, то поламав пальці. Мабуть в такій ситуації теж варто з такого починати...

Цікаво, що напишуть захиснички з Андріївського, яким колода в око потрапила, і вони там фантики і цукерки побачили.