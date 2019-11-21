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Карманные жрицы: в сеть попало фото опасных воровок в Киеве

STYLERЖизнь    21.11.2019 - 20:38
Карманные жрицы: в сеть попало фото опасных воровок в Киеве
Полиция поймала воровок (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве полиция задержала воровок, которые вытаскивали кошельки у людей в кафе

В Киеве полиция поймала двух женщин-воровок, которые вытаскивали кошельки в кафе. Преступницы просто брали из одежды клиентов ценные вещи и скрывались в неизвестном направлении. Задержали женщина на улице Антоновича, где они промышляли в кафе "Львовская мастерская шоколада". Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Интересно, что передвигались воровки на автомобиле Mitsubishi.

"Этих двух, довольно нормального вида, дам сегодня днем ​​задержали сотрудники полиции на ул. Антоновича, 45. Наручники женщины увидели через несколько минут после совершения кражи кошелька (с 4700 гривнами и банковскими карточками внутри), который находился в куртке, которая была на вешалке", - сказано в сообщении.

Также "дамы" отличились такой же кражей на Княжем Затоне, где они украли 8 тысяч гривен из кошелька.

Имена воровок:

1. Городничая Наталья, 1976 года рождения. Ранее дважды судима за кражи.

2. Крайнева (ранее Полякова) Татьяна, 1979 года рождения. Ранее судима за кражу.

В сообщении в соцсети спрашивают, кто еще пострадал от этих "карманных жриц".

Карманные жрицы: в сеть попало фото опасных воровок в КиевеКарманные жрицы: в сеть попало фото опасных воровок в КиевеВоровки в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

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