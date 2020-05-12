Отпуск в 2020 году: какие страны готовы принимать иностранных туристов

Коронавирус и карантин из-за пандемии привели к тому, что более 90 стран мира закрыли свои границы для посещения иностранцев. Однако, чем ближе становится отпускной сезон, тем больше стран начинают задумываться о том, чтобы смягчить карантинные ограничения и начать принимать иностранных туристов, а также сезонных рабочих.

Совсем недавно правительство Грузии сообщило, что границы для туристов откроются с 15 июля. А в Турции разработали целый план отпускного сезона с учетом всех противоэпидемических правил.

Как сообщает портал "Экономические известия", с 15 мая страны Балтии откроют свои внутренние границы. Граждане Латвии, Литвы и Эстонии смогут путешествовать. Иностранцам из других стран пока отдохнуть в странах Балтии будет сложно, так как им по прибытии в эти страны придется провести две недели на обсервации.

В Чехии гражданам разрешили путешествовать, а также существенно смягчили карантин и разрешили передвигаться внутри страны. Однако все, кто въезжает в Чехию из других стран, обязаны пройти 14-дневный карантин, а также предоставить документ, который подтверждает наличие антител к COVID-19.

Италия, которая сильно пострадала от пандемии, готовится этим летом развивать внутренний туризм, а туристический сезон для иностранцев в правительстве собираются открыть не ранее, чем осенью.

Турция на данный момент готовится открыть сезон только для внутренних туристов, однако в этой стране проводят полное переоборудование отелей для иностранных туристов. Иностранцев будут готовы принять в Турции не ранее конца лета –начала осени.

Испания в этом году будет закрыта для туристов из других стран, так как там рассматривают продолжение запрета на въезд до 2021 года.

Напомним, ранее мы писали о том, когда украинцы смогут посетить Турцию и Египет.