Турция ввела новые правила для иностранных туристов: что ждет украинцев на курортах

Что ждет украинских туристов в Турции (Коллаж РБК-Украина)

В Турции придумали список правил для иностранных туристов

Турция из-за пандемии коронавируса закрыла свои границы для иностранцев до 16 июля 2020 года. Однако в конце лета и начале осени в стране планируют открыть некоторые аэропорты и начать принимать иностранных туристов.

Отдых в турецких отелях будет теперь по новым правилам и туристов ждут достаточно жесткие ограничения:

В отелях будут мерить температуру туриста на входе и выдавать маску.

Правило социальной дистанции придет в такие области, как лобби и ресторан.

Шведский стол будет! Но еда будет подаваться за стеклянной панелью.

Расстояние на пляже будет 1,5 метра.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Турции, все гостиницы и транспортные средства будут сертифицированы. В сертификационное исследование будут включены все детали от лобби отеля до номеров, от обучения сотрудников до открытого буфета и ресторанов, от бассейна и пляжа до конференц-зала.

Что будет включено в новый план:

Дезинфицирующие средства будут включены во все транспортные средства для перевозки, боковые места транспортных средств будут пустыми. Отелям будет предоставлено максимальное разрешение на размещение до 60%. Если маски нет, то туристу по приезду в отель ее будут выдавать обязательно. При въезде в отель будут измерять температуру. На стойку регистрации будут добавлены линии социальной защиты. В отелях расставят предупреждающие знаки против вируса в различных точках, будут распространять брошюры и информационные заметки на разных языках. Дезинфицирующие средства будут в различных местах отеля, чтобы облегчить доступ от лобби к этажам, от лифта до коридоров. Поверхности с интенсивным контактом по всему объекту (дверные ручки, сенсорные экраны, панели управления, рабочие поверхности, комнаты отдыха, кафетерии, поручни, станции мытья рук, туалеты) будут регулярно дезинфицироваться. В зонах отдыха, залах ожидания, вестибюлях, фойе, будут сокращены места и стулья, чтобы исключить скопление людей. Комнаты после отъезда туристов будут полностью дезинфицированы и 12 часов они будут недоступны для следующих гостей. Будут созданы карантинные зоны для чрезвычайных ситуаций. Если у гостя повысится температура, начнется кашель или ухудшится самочувствие, то его отправят в зону карантина. Все правила социальной дистанции будут соблюдаться в бассейнах, в зоне шезлонгов и жилых помещениях. Уровень хлора в бассейнах будет поддерживаться на уровне 1-3 ч/млн в открытых и от 1 до 1,5 ч/млн в закрытых. Фитнесс-центры и спа-зоны в этом году для туристов будут закрыты. Везде будут висеть правила для туристов о социальной дистанции и использовании зон отдыха в условиях карантина.

Напомним, ранее мы писали о том, что Грузия готовится принимать иностранных туристов уже в июле 2020 года.