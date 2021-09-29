Отопительный сезон 2021-2022: стало известно, что будет с тарифами

Тарифы на коммунальные услуги, включая газ, электроэнергию и отопление расти не будут. При этом Украина полностью готова к отопительному сезону.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в парламенте, сообщает РБК-Украина .

Шмыгаль подчеркнул, что тарифы на тепло устанавливают местные власти. По его словам, "Нафтогаз" предлагает трехлетний контракт - 7,42 за куб газа для этого отопительного сезона, и данная цена не будет увеличиваться.

"У местных руководителей нет объективных оснований повышать тарифы на тепло и горячую воду", - заявил он.

Премьер-министр добавил, что в данный момент 70% предприятий теплокоммунэнерго заключили трехлетний контракт. Правительство работает над компенсацией разницы в тарифах этим предприятиям. Будут перечислены более 300 млрд гривен.

Когда включат отопление

Отопление в квартирах украинцев появится, когда среднесуточная температура будет меньше +8 на протяжении трех дней.

По словам Шмыгаля, подготовка к отопительному сезону завершена на 90%. При этом некоторые города готовы уже практически на 100%.