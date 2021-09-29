Отопительный сезон 2021-2022: стало известно, что будет с тарифами
Тарифы на коммунальные услуги, включая газ, электроэнергию и отопление расти не будут. При этом Украина полностью готова к отопительному сезону.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в парламенте, сообщает РБК-Украина.
Шмыгаль подчеркнул, что тарифы на тепло устанавливают местные власти. По его словам, "Нафтогаз" предлагает трехлетний контракт - 7,42 за куб газа для этого отопительного сезона, и данная цена не будет увеличиваться.
"У местных руководителей нет объективных оснований повышать тарифы на тепло и горячую воду", - заявил он.
Премьер-министр добавил, что в данный момент 70% предприятий теплокоммунэнерго заключили трехлетний контракт. Правительство работает над компенсацией разницы в тарифах этим предприятиям. Будут перечислены более 300 млрд гривен.
Когда включат отопление
Отопление в квартирах украинцев появится, когда среднесуточная температура будет меньше +8 на протяжении трех дней.
По словам Шмыгаля, подготовка к отопительному сезону завершена на 90%. При этом некоторые города готовы уже практически на 100%.
Напомним, стало известно, кто из украинцев будет платить меньше за электроэнергию.
Ранее мэры различных городов призвали Кабмин принять меры для своевременного старта отопительного сезона.