Опалювальний сезон 2021-2022: стало відомо, що буде з тарифами
Тарифи на комунальні послуги, включаючи газ, електроенергію та опалення зростати не будуть. При цьому Україна повністю готова до опалювального сезону.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у парламенті, повідомляє РБК-Україна.
Шмигаль підкреслив, що тарифи на тепло встановлює місцева влада. За його словами, "Нафтогаз" пропонує трирічний контракт - 7,42 за куб газу для цього опалювального сезону, і дана ціна не буде збільшуватися.
"У місцевих керівників немає об'єктивних підстав підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду", - заявив він.
Прем'єр-міністр додав, що в даний момент 70% підприємств теплокомуненерго уклали трирічний контракт. Уряд працює над компенсацією різниці в тарифах цим підприємствам. Будуть перераховані понад 300 млрд гривень.
Коли включать опалення
Опалення в квартирах українців з'явиться, коли середньодобова температура буде менше +8 протягом трьох днів.
За словами Шмигаля, підготовка до опалювального сезону завершена на 90%. При цьому деякі міста готові вже практично на 100%.
Нагадаємо, стало відомо, хто з українців буде платити менше за електроенергію.
Раніше мери різних міст закликали Кабмін вжити заходів для своєчасного старту опалювального сезону.