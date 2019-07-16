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Мы отомстим! На фронте погиб 31-летний воин (фото)

STYLERВойна    16.07.2019 - 07:57
Мы отомстим! На фронте погиб 31-летний воин (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Украинский военный погиб под Авдеевкой

На Донбассе погиб воин ВСУ Дмитрий Лисовол. 31-летний старший солдат 92-й отдельной механизированной бригады 15 июля получил тяжелые ранения после того, как оккупанты обстреляли позиции украинских бойцов под Авдеевкой в Донецкой области. Об этом рассказали в пресс-службе 92-й ОМБр на странице в Facebook.

Дома в Ракитном под Киевом у Дмитрия остались сын и дочь.

"Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям героя. Смерть Дмитрия это тяжелая потеря для всех нас", - написали военные.

Как рассказала офицер ВСУ из батальона "Айдар" Лада Введенская, он был  улыбчивый, душой компании, "очень светлым и правильным".

Мы отомстим! На фронте погиб 31-летний воин (фото)

Воин ВСУ Дмитрий Лисовол (Фото с Facebook-страницы Лады Введенской)

"Вот знаете так бывает, видишь вроде человека первый раз в жизни, а понимаешь что свой. Первый раз мы увиделись в Десне, искала как раз таких ребят в наше подразделение, а он хотел к нам в бригаду, отношение, все ок, заканчивай учебку, ждем. Но в бумагах что-то перепутали и Дима попал в другую роту, увиделись уже 2017 г. в Марьинке, он со своим подразделением стоял на интернате, кто был тот знает, не самое скучное место", - вспоминает она. 

Также Введенская сказала, что Дмитрий Лисовол был "вечный балагур, его смех заставлял улыбнуться даже самых хмурых".

"Пулеметчик, классный друг, ребята его обожали, он один из тех, о ком говорят что война забирает лучших... Спи спокойно, Воин... Парни отомстят... Сил семье...", - написла она.

Мы отомстим! На фронте погиб 31-летний воин (фото)

Боец 92-й ОМБр Дмитрий Лисовол погиб 15 июля под Авдеевкой 

В комментариях к сообщению пользователи сети высказывают соболезнования родным и близким воина, а также в сети пишут, что гибель Дмитрия не останется безнаказанной для оккупантов.

  • Какое горе... Вечная память герою! Дети потеряли отца... Соболезнования семье и побратимам;
  • Вечная память! Сил родным!
  • Покойся, брат! Мы отомстим!
  • Царство Небесное воину света...
  • Низкий поклон и вечная память павшим защитнику Украины;
  • Вечная память и слава воину-герою;
  • Каждый день печаль. Тяжелая невосполнимый печаль. Будь ты проклята эта война! Украинский небесный легион самый массовый в мире. Поклон к земле, вам, соколики! Простите, что вы...
  • Как грусно! Горе семье, горе Украине! Вечная память Герою Украины!

Мы отомстим! На фронте погиб 31-летний воин (фото)

Мы отомстим! На фронте погиб 31-летний воин (фото)

Мы отомстим! На фронте погиб 31-летний воин (фото)

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, в результате выстрела вражеского снайпера на Донбассе в районе ООС погиб 29-летний воин ВСУ Владимир Салитра. Боец проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила.

Также мы писали о том, что недавно на Донбассе погиб боец-доброволец, который два года находился в плену у боевиков.

Напомним, 1 июля на Донбассе в районе ООС оккупанты обстреляли санитарный автомобиль, и в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты погибли два медика, еще один получил ранения. Жертвами циничного обстрела в районе села Водяное стали старший матрос Сергей Григорьевич Майборода и сержант Ирина Викторовна Шевченко.

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