Ми помстимося! На фронті загинув 31-річний воїн (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Український військовий загинув під Авдіївкою

На Донбасі загинув воїн ЗСУ Дмитро Лісовол. 31-річний старший солдат 92-ї окремої механізованої бригади 15 липня отримав важкі поранення після того, як окупанти обстріляли позиції українських бійців під Авдіївкою в Донецької області. Про це розповіли в прес-службі 92-ї ОМБр на сторінці в Facebook.

Вдома в Рокитному під Києвом у Дмитра залишилися син і дочка.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і друзям героя. Смерть Дмитра це важка втрата для всіх нас", - написали військові.

Як розповіла офіцер ЗСУ з батальйону "Айдар" Лада Введенська, він був усміхнений, душею компанії, "дуже світлим та правильним".

Воїн ЗСУ Дмитро Лісовол (Фото з Facebook-сторінки Лади Введенської)

"От знаєте, так буває, начебто бачиш людину перший раз в житті, а розумієш що свій. Перший раз ми побачилися в Десні, шукала саме таких хлопців у наш підрозділ, а він хотів до нас в бригаду, ставлення, все ок, закінчуй учебку, чекаємо. Але в паперах щось переплутали та Дмитро потрапив в іншу роту, побачилися вже 2017 р. в Мар'їнці, він зі своїм підрозділом стояв на інтернаті, хто був той знає, не найнудніше місце", - згадує вона.

Також Введенська сказала, що Дмитро Лісовол був "вічний балагур, його сміх змушував посміхнутися навіть самих похмурих".

"Кулеметник, класний друг, хлопці його обожнювали, він один з тих, про кого кажуть що війна забирає кращих... Спи спокійно, Воїне... Хлопці помстяться... Сил сім'ї...", - написала вона.

Боєць 92-ї ОМБр Дмитро Лісовол загинув 15 липня під Авдіївкою

У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють співчуття рідним і близьким воїна, а також в мережі пишуть, що загибель Дмитра не залишиться безкарною для окупантів.

Яке горе... Вічна пам'ять герою! Діти втратили батька... Співчуття родині і побратимів;

Вічна пам'ять! Сил рідним!

Спочивай, брате! Ми помстимося!

Царство Небесне воїну світла...

Низький уклін і вічна пам'ять полеглим захиснику України;

Вічна пам'ять і слава воїну-герою;

Кожен день печаль. Важка непоправної печаль. Будь ти проклята ця війна! Український небесний легіон наймасовіший у світі. Уклін до землі вам, соколики! Вибачте, що ви...

Як грусно! Горе сім'ї, горе Україні! Вічна пам'ять Герою України!

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, в результаті пострілу ворожого снайпера на Донбасі в районі ООС загинув 29-річний воїн ЗСУ Володимир Салітра. Боєць проходив службу в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

Також ми писали про те, що нещодавно на Донбасі загинув боєць-доброволець, який два роки перебував у полоні у бойовиків.

Нагадаємо, 1 липня на Донбасі в районі ООС окупанти обстріляли санітарний автомобіль, і в результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети загинули два медики, ще один отримав поранення. Жертвами цинічного обстрілу в районі села Водяне стали старший матрос Сергій Григорович Майборода і сержант Ірина Вікторівна Шевченко.