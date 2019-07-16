Ми помстимося! На фронті загинув 31-річний воїн (фото)

Український військовий загинув під Авдіївкою
На Донбасі загинув воїн ЗСУ Дмитро Лісовол. 31-річний старший солдат 92-ї окремої механізованої бригади 15 липня отримав важкі поранення після того, як окупанти обстріляли позиції українських бійців під Авдіївкою в Донецької області. Про це розповіли в прес-службі 92-ї ОМБр на сторінці в Facebook.
Вдома в Рокитному під Києвом у Дмитра залишилися син і дочка.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним і друзям героя. Смерть Дмитра це важка втрата для всіх нас", - написали військові.
Як розповіла офіцер ЗСУ з батальйону "Айдар" Лада Введенська, він був усміхнений, душею компанії, "дуже світлим та правильним".
Воїн ЗСУ Дмитро Лісовол (Фото з Facebook-сторінки Лади Введенської)
"От знаєте, так буває, начебто бачиш людину перший раз в житті, а розумієш що свій. Перший раз ми побачилися в Десні, шукала саме таких хлопців у наш підрозділ, а він хотів до нас в бригаду, ставлення, все ок, закінчуй учебку, чекаємо. Але в паперах щось переплутали та Дмитро потрапив в іншу роту, побачилися вже 2017 р. в Мар'їнці, він зі своїм підрозділом стояв на інтернаті, хто був той знає, не найнудніше місце", - згадує вона.
Також Введенська сказала, що Дмитро Лісовол був "вічний балагур, його сміх змушував посміхнутися навіть самих похмурих".
"Кулеметник, класний друг, хлопці його обожнювали, він один з тих, про кого кажуть що війна забирає кращих... Спи спокійно, Воїне... Хлопці помстяться... Сил сім'ї...", - написала вона.
Боєць 92-ї ОМБр Дмитро Лісовол загинув 15 липня під Авдіївкою
У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють співчуття рідним і близьким воїна, а також в мережі пишуть, що загибель Дмитра не залишиться безкарною для окупантів.
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, в результаті пострілу ворожого снайпера на Донбасі в районі ООС загинув 29-річний воїн ЗСУ Володимир Салітра. Боєць проходив службу в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.
Також ми писали про те, що нещодавно на Донбасі загинув боєць-доброволець, який два роки перебував у полоні у бойовиків.
Нагадаємо, 1 липня на Донбасі в районі ООС окупанти обстріляли санітарний автомобіль, і в результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети загинули два медики, ще один отримав поранення. Жертвами цинічного обстрілу в районі села Водяне стали старший матрос Сергій Григорович Майборода і сержант Ірина Вікторівна Шевченко.