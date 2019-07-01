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Обстрел санитарного авто на Донбассе: назвали имена погибших медиков (фото)

STYLERВойна    01.07.2019 - 17:14
Обстрел санитарного авто на Донбассе: назвали имена погибших медиков (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Военных медиков обстреляли в районе села Водяное в зоне ООС

На Донбассе в районе ООС оккупанты обстреляли санитарный автомобиль утром 1 июля. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты погибли два медика, еще один получил ранения. Жертвами циничного обстрела в районе села Водяное стали старший матрос Сергей Григорьевич Майборода и сержант Ирина Викторовна Шевченко, сообщили в 36 отдельной бригаде морской пехоты на странице в Facebook.

Отметим, что огонь боевики открыли около 11:00. Один военнослужащий погиб на месте, двое других были экстренно эвакуированы в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, от полученных травм второй военный медик также скончался.

В санитарном автомобиле медики осуществлял эвакуацию раненого.

 

Ирина Шевченко (Фото из соцсетей)

"Вы были, есть и всегда будете... Отважными воинами! Преданными защитниками! Искренними побратимами!" - говорится в сообщении.

Также в подразделении 36-й ОБМП добавили, что командование и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным погибших.

"Скорбим вместе с вами. Светлая память героям павшим..." - написали морпехи.

В комментариям к сообщению пользователи сети высказывают глубокие соболезнования в связи с гибелью воинов и скорбят по героям.

  • Неутолимая боль;
  • Вечная память! Берегите себя!
  • Вечная память героям;
  • Земля вам пухом;
  • Вечная память морским пехотинцам. Прошу предоставить все данные и фото для внесения в Книгу памяти;
  • Грусть и боль, вечная память...

Обстрел санитарного авто на Донбассе: назвали имена погибших медиков (фото)

Обстрел санитарного авто на Донбассе: назвали имена погибших медиков (фото)

Обстрел санитарного авто на Донбассе: назвали имена погибших медиков (фото)

Скрин комментариев

Как сообщалось, ранее на Донбассе военные обнаружили тело бойца, который погиб 22 июня во время выполнения боевого задания. Погибший – боец 24-ой отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого Анатолий Сорочинский с позывным "Жмурик". Ему было 30 лет.

Также мы писали о том, что на фронте погиб молодой разведчик с позывным "Механик".

Напомним, в ночь на 7 июня в зоне ООС на Донбассе в результате артиллерийского обстрела позиций спецподразделения "Азов" вблизи населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге погибли два бойца -  28-летний Дмитрий Пругло с позывным "Круглый" и 23-летний Максим Олексюк с позывным "Максон"

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