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На Донбассе трагически погиб еще один боец ВСУ: все подробности

STYLERЖизнь    12.07.2019 - 15:42
На Донбассе трагически погиб еще один боец ВСУ: все подробности
Военный ВСУ погиб на Донбассе от пули снайпера (фото: коллаж РБК-Украина)

Боевики забрали жизнь защитника Украины

Военный ВСУ погиб на в зоне проведения Операции Объединенных сил от выстрела снайпера боевиков. Владимиру Салитре было всего 29 лет. Он родом из села Волица Львовской области. Об этом говорится в сообщении Жовкивской районной государственной администрации в Facebook.

Защитник Украины проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила.

На Донбассе трагически погиб еще один боец ВСУ: все подробности

Военный ВСУ погиб на Донбассе от пули снайпера (фото: facebook.com/Жовківська районна державна адміністрація)

"Выражаем соболезнования близким и родным Героя. Не забудем о его подвиге и мужестве. Вечная память!" - говорится в сообщении.

Пользователи сети также прокомментировали ужасную трагедию.

  • Мои соболезнования родным и близким;
  • Вечная и светлая память тебе сыну Украины и Вечная слава героям нашим. Прости, мы никогда не забудем тебя. Соболезнования семье. Слава Украине!

На Донбассе трагически погиб еще один боец ВСУ: все подробности

Скриншот с Facebook

  • Вечная и светлая память Герою Украины! Соболезнования родным и близким. Очень трудно, когда не становится в живых таких молодых ребят, которые защищают нас от врага на войне;
  • Господи, дай силы родным и близким пережить такое горе;
  • Светлая память. Соболезнования родным.

На Донбассе трагически погиб еще один боец ВСУ: все подробности

Скриншот с Facebook

Напомним, что украинский военный, который имеет награду ордена "Народный герой", Виталий Борщ погиб. У защитника Украины осталась жена и двое сыновей.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе погиб 42-летний герой-доброволец из батальона "Айдар". Владислава Локтионова убила вражеская мина, которая попала в блиндаж украинских бойцов.

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