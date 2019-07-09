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Вернулся на фронт после плена: на Донбассе погиб герой-доброволец (фото)

STYLERВойна    09.07.2019 - 15:58
Вернулся на фронт после плена: на Донбассе погиб герой-доброволец (фото)
Владислав Локтионов погиб на передовой Донбассе (Фото: коллаж РБК-Украина)

На Донбассе погиб 42-летний воин Владислав Локтионов из батальона "Айдар"

На Донбассе погиб воин ВСУ Владислав Локтионов. Жизнь 42-летнего бойца оборвала вражеская мина, которая попала в блиндаж украинских военных в районе проведения ООС. Доброволец скончался на передовой от смертельных осколочных ранений. Об этом говорится в сообщении 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" на странице в Facebook.

Локтионов ушел на российско-украинскую войну добровольцем в 2015 году, прошел плен боевиков, после чего в суде ему пришлось доказывать, что он не дезертир. После этого разведчик вновь отправился на фронт защищать Украину.

"Храбрый воин, верный товарищ. Сочувствуем родным и близким. Герои не умирают. С нами Бог!" - написали побратимы.

Вернулся на фронт после плена: на Донбассе погиб герой-доброволец (фото)

Владислав Локтионов (Фото: novynarnia.com)

Как рассказали в благотворительном фонде "Повернись живым", Локтионов провел в плену "ЛНРовцев" 19 месяцев. В декабря 2017 года воина удалось вызволить во время большого обмена. После плена Владислав прошел реабилитацию. Затем - вновь на передовую.

"Абсурдно, но, чтобы снова попасть в ряды ВСУ, мужчине пришлось в суде доказать, что он не дезертир. Доказал. Вернулся в армию. Отдал за нас с вами жизни", - говорится в сообщении.

Вернулся на фронт после плена: на Донбассе погиб герой-доброволец (фото)

Владислав Локтионов (Фото: facebook.com/backandalive)

У Локтионова дома в Днепре остались мама и маленький сын.

 Владислав Локтионов доказал через суд, он - не дезертир (Видео: YouTube / 5 канал) 

В комментариях к сообщению пользователи сети высказывают соболезнования родным и близким погибшего защитника и благодарят героя за его мужество, стойкость, отвагу и подвиги.

  • Вечная память и Царствие Небесное;
  • Очень нелегко смотреть в глаза тех, кто погиб защищая нас... У всех ушедших воинов - героев какие-то необыкновенно прекрасные глаза, неземные. Тяжело нам, оставшимся, смотреть в них... Очень;
  • Вечная слава Герою! Соболезнования родным. Поклон до земли тебе, Герой! Спасибо!
  • Как жаль. Мои соболезнования родным. Разве его дети забудут, как погиб их отец. Россия - это горе для нашего народа.
  • Сколько выпало испытаний на его долю. Он боролся за лучшее будущее для сына. Будет ли нынешняя Украина помнить об этих детях?
  • Очень горько понимать, что уходят лучшие! Очень важно об этом помнить! Низкий поклон и соболезнования родным! Героям вечная слава и память!

Вернулся на фронт после плена: на Донбассе погиб герой-доброволец (фото)

Вернулся на фронт после плена: на Донбассе погиб герой-доброволец (фото)

Вернулся на фронт после плена: на Донбассе погиб герой-доброволец (фото)

Вернулся на фронт после плена: на Донбассе погиб герой-доброволец (фото)

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Как сообщалось ранее, 4 июля в больнице в Курахово умер 25-летний воин ВСУ из 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила Эдуард Лобода, который получил тяжелое ранение на передовой в Марьинском районе Донецкой области в районе проведения ООС. Боец 3 июля подорвался на фугасе.

Также мы писали о том, что 6 июля скончался ветеран АТО на Донбассе Андрей Бордюжа с позывным "Хонда" из 79-й отдельной аэромобильной бригаде. Андрею было 37 лет. Он 5 лет защищал Украину от оккупантов.

Напомним, 1 июля на Донбассе в районе ООС оккупанты обстреляли санитарный автомобиль, и в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты погибли два медика, еще один получил ранения. Жертвами циничного обстрела в районе села Водяное стали старший матрос Сергей Григорьевич Майборода и сержант Ирина Викторовна Шевченко.

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