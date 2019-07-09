Вернулся на фронт после плена: на Донбассе погиб герой-доброволец (фото)

Владислав Локтионов погиб на передовой Донбассе (Фото: коллаж РБК-Украина)

На Донбассе погиб 42-летний воин Владислав Локтионов из батальона "Айдар"

На Донбассе погиб воин ВСУ Владислав Локтионов. Жизнь 42-летнего бойца оборвала вражеская мина, которая попала в блиндаж украинских военных в районе проведения ООС. Доброволец скончался на передовой от смертельных осколочных ранений. Об этом говорится в сообщении 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" на странице в Facebook.

Локтионов ушел на российско-украинскую войну добровольцем в 2015 году, прошел плен боевиков, после чего в суде ему пришлось доказывать, что он не дезертир. После этого разведчик вновь отправился на фронт защищать Украину.

"Храбрый воин, верный товарищ. Сочувствуем родным и близким. Герои не умирают. С нами Бог!" - написали побратимы.

Владислав Локтионов (Фото: novynarnia.com)

Как рассказали в благотворительном фонде "Повернись живым", Локтионов провел в плену "ЛНРовцев" 19 месяцев. В декабря 2017 года воина удалось вызволить во время большого обмена. После плена Владислав прошел реабилитацию. Затем - вновь на передовую.

"Абсурдно, но, чтобы снова попасть в ряды ВСУ, мужчине пришлось в суде доказать, что он не дезертир. Доказал. Вернулся в армию. Отдал за нас с вами жизни", - говорится в сообщении.

Владислав Локтионов (Фото: facebook.com/backandalive)

У Локтионова дома в Днепре остались мама и маленький сын.

Владислав Локтионов доказал через суд, он - не дезертир (Видео: YouTube / 5 канал)

В комментариях к сообщению пользователи сети высказывают соболезнования родным и близким погибшего защитника и благодарят героя за его мужество, стойкость, отвагу и подвиги.

Вечная память и Царствие Небесное;

Очень нелегко смотреть в глаза тех, кто погиб защищая нас... У всех ушедших воинов - героев какие-то необыкновенно прекрасные глаза, неземные. Тяжело нам, оставшимся, смотреть в них... Очень;

Вечная слава Герою! Соболезнования родным. Поклон до земли тебе, Герой! Спасибо!

Как жаль. Мои соболезнования родным. Разве его дети забудут, как погиб их отец. Россия - это горе для нашего народа.

Сколько выпало испытаний на его долю. Он боролся за лучшее будущее для сына. Будет ли нынешняя Украина помнить об этих детях?

Очень горько понимать, что уходят лучшие! Очень важно об этом помнить! Низкий поклон и соболезнования родным! Героям вечная слава и память!

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Как сообщалось ранее, 4 июля в больнице в Курахово умер 25-летний воин ВСУ из 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила Эдуард Лобода, который получил тяжелое ранение на передовой в Марьинском районе Донецкой области в районе проведения ООС. Боец 3 июля подорвался на фугасе.

Также мы писали о том, что 6 июля скончался ветеран АТО на Донбассе Андрей Бордюжа с позывным "Хонда" из 79-й отдельной аэромобильной бригаде. Андрею было 37 лет. Он 5 лет защищал Украину от оккупантов.

Напомним, 1 июля на Донбассе в районе ООС оккупанты обстреляли санитарный автомобиль, и в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты погибли два медика, еще один получил ранения. Жертвами циничного обстрела в районе села Водяное стали старший матрос Сергей Григорьевич Майборода и сержант Ирина Викторовна Шевченко.