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На Донбассе в результате обстрела санитарного автомобиля ООС погиб медик

Новости » Происшествия    01.07.2019 - 14:58
На Донбассе в результате обстрела санитарного автомобиля ООС погиб медик
Иллюстративное фото (ICRCorg)

Военный медик скончался от полученных травм

Военный медик, который был ранен при обстреле боевиками санитарного автомобиля одного из подразделений Объединенных сил, погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, военный медик скончался от полученных травм.

Напомним, 1 июля во время эвакуации раненного военными медиками ООС в районе села Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих операции Объединенных сил - получили ранения. Как отмечалось, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за сутки 30 июля пострадавших и погибших в результате обстрела боевиков не было. Однако, незаконные формированния Российской Федерации совершили 23 обстрела по позициям украинских военных.

Кроме того, 30 июня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине получила сообщение от незаконных вооруженных формирований так называемой "Луганской народной республики" о завершении разведения сил и средств в районе Станицы Луганской

27 июня украинские военные подтвердили отвод сил со стороны боевиков. Таким образом тогда был выполнен первый этап отвода сил из окрестностей Станицы Луганской. 

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