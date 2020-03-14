Отняла пальму первенства: Кейт Миддлтон унизила Меган Маркл

Герцогиня Кейт Миддлтон официально обогнала Меган Маркл и стала самой влиятельной королевской особой в мире моды в этом году. Об этом информирует издание "Daily Mail".

Ранее почетное звание было закреплено за Меган Маркл. Наряды, в которых она выходила в свет с 2017 года, разлетались молниеносно и приводили к среднему увеличению спроса в интернете на 216 процентов.

Однако герцоги Сассекские отказались от королевских полномочий и модное влияние Маркл ослабело. Ее эффективность упала до 31 процента. А вот показатели Миддлтон выросли до 159 процентов.

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Самый значимый выход герцогини Кембриджской в этом году пришелся на третий день ее недавнего королевского турне по Ирландии. Она вышла в свет в городе Голуэе в тренче Alexander McQueen и винтажном платье от Suzannah London. Образ Кейт завершили клатч от Джимми Чу и черные замшевые сапоги от Ральфа Лорена. Спрос на предметы ее образа взлетел от 93 до 233 процентов.

А когда жена принца Уильяма появилась на мероприятии в простых кроссовках Marks & Spencer стоимостью всего 1 тыс. гривен - спрос на обувь вырос на 165 процентов. На сайте бренда модель распродали всего за несколько часов.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри пожалели о своем решении. Во время прощания со своими помощниками Сассекская расплакалась, а принц осознал, что лишился некоторых званий.

Мы писали, что эксперты разоблачили Меган Маркл и обвинили во вранье.

А также о том, что Меган Маркл попала в очередной скандал, поскольку оттолкнула и унизила принца Гарри на церемонии наград Endeavour Fund Awards в Лондоне.